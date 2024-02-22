24 лютого 2024 — два роки з початку повномасштабного вторгнення РФ. Цей період був випробуванням не тільки для України, а й для міжнародної спільноти. Суспільне поцікавилося, чи змінився психологічний стан вінничан, що вони думають про підтримку світу та які, на їхню думку, найбільші втрати в країні сталися за два роки.

Упродовж 20-22 лютого 2024 року Суспільне Вінниця провело опитування громадської думки методом Google форми. 268 респондентів відповіли на дев'ять питань.

Як ви оцінюєте ситуацію з війною в Україні через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії?

За даними опитування, 65,9% відповідей вказують на негативне сприйняття ситуації з війною в Україні.

Деякі респонденти зазначили, що їм важко відповісти, оскільки війна є "складною та багатогранною проблемою". Також були відповіді із критикою щодо дій влади та міжнародних організацій у вирішенні конфлікту.

Хоча позитивні відповіді складають меншу частку, деякі респонденти все ж виражають певну надію або оптимізм стосовно можливості подолання конфлікту.

Інфографіка Google форми

Як ви вважаєте, які були найбільші втрати або наслідки для України протягом цих двох років війни?

Із загальної суми відповідей очевидно, що найбільші втрати для України протягом цих двох років війни — людські життя. Занепокоєння виражені щодо загибелі воїнів та цивільних осіб, а також щодо руйнування міст і захоплення територій.

Великі людські втрати: Відповіді вказують на те, що найбільшими втратами респонденти вважають людські життя. Втрати територій і міст: Втратами називають і контроль над певними територіями, такими як Бахмут, Маріуполь та Авдіївка. Втрати довіри до влади та корупція: Деякі опитувані пишуть, що зневірилися у владі, а корупцію називають одним із найбільш негативних наслідків війни. Зруйнована інфраструктура та економічні втрати: Дехто втратою називає також зруйновану інфраструктуру та економічну кризу. Декілька респондентів вказали на інші аспекти, такі як зменшення народжуваності, міграція, загроза національному існуванню та інші соціально-економічні наслідки війни.

Чи змінилися ваші думки щодо ситуації в Україні внаслідок війни? Якщо так, то як?

На основі відповідей респондентів — у 39,3% опитаних не змінилися думки щодо ситуації в Україні внаслідок війни. Також дехто відчуває розчарування у владі та "загальну безнадійність", інші підкреслюють цінність захисників та важливість збереження національної єдності. Багато людей зазначають втрату надії та віри у перемогу, посилення корупції та розділених поглядів у суспільстві.

Інфографіка Google форми

Як ви оцінюєте міжнародну реакцію на війну в Україні?

Більшість респондентів оцінює міжнародну реакцію на війну в Україні негативно. Вони висловлюють різні скарги щодо недостатньої підтримки, ефективності у протистоянні агресору та повільності в прийнятті рішень.

Дехто вважає, що світова спільнота "забуває про Україну", а інші виявляють невдоволення зі згасанням підтримки.

Негативна реакція більшості: Значна кількість респондентів висловлює негативне ставлення до міжнародної реакції. Скарги на повільність і недостатність дій: Багато відповідей вказують на те, що реакція міжнародної спільноти повільна і недостатня. Люди висловлюють обурення через відсутність ефективних заходів або їх затримку. Відчуття забуття та "неадекватності" реакції: Деякі респонденти відчувають, що Україна перебуває на другому плані для світової спільноти, а їхня реакція є "неадекватною та несвоєчасною". Подяки за підтримку, але з певними зауваженнями: Дехто відповів, що, хоча допомога надається, вона може бути більш ефективною та швидкою. Хоча більшість відповідей негативні, деякі респонденти відзначають позитивний аспект реакції міжнародної спільноти на війну в Україні.

Інфографіка Google форми

Чи вплинула війна в Україні на ваш психологічний стан? Якщо так, то як?

Більшість опитуваних відчувають значний психологічний стрес і тривогу через невизначеність майбутнього, страх за безпеку близьких, а також сум за загиблими, пораненими й полоненими.

Дехто писав, що відчуває посилену тривожність, має поганий сон, панічні атаки та нав'язливі думки. Інші писали про нервовість, безсоння та втрату надій. Хтось відповів, що має підвищену відповідальність і почуття обтяження.

На основі цих відповідей можна зробити висновок про вплив воєнного конфлікту на психологічний стан опитаних вінничан.

Інфографіка Google форми

Як ви ставитеся до ідеї мирного врегулювання конфлікту в Україні? Як ви уявляєте таке врегулювання?

Це питання викликало розбіжності в суспільстві. Дехто висловив підтримку мирним переговорам, як шляху до зупинки військових дій та запобіганню подальшим людським жертвам. Натомість інші висловлювали сумніви у здатності Росії дотриматися будь-яких угод.

Також респонденти зазначили, що існують вимоги до умов мирного врегулювання, зокрема, повернення окупованих територій, гарантій безпеки для України та відшкодування завданих збитків. Проте багато хто висловив недовіру до Росії як партнера для мирних переговорів через її минулі порушення міжнародного права та недотримання попередніх угод.

Які дії, на вашу думку, повинна вжити міжнародна спільнота для завершення війни в Україні?

У відповідях респондентів на це питання бачимо різноманітні підходи та пропозиції до дій міжнародної спільноти щодо підтримки України в умовах військового конфлікту. Вони включають надання Україні всієї необхідної військової техніки та зброї, введення жорстких санкцій проти Росії та її ізоляції, міжнародна допомога на різних рівнях, включаючи військову, гуманітарну та економічну, а також політичні та юридичні заходи проти російського керівництва.

Надання військової допомоги Україні:

Надати Україні всю необхідну зброю та техніку для захисту територіальної цілісності. Забезпечити Україну летальною зброєю та боєприпасами без затримок. Надати більше сучасного озброєння та дронів для підтримки оборони.

Введення санкцій проти Росії:

Ввести жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії. Провести повну ізоляцію Росії від світової спільноти. Призупинити будь-які відносини з Росією та закрити шляхи обходу санкцій.

Міжнародна дипломатична та політична підтримка:

Забезпечити активну підтримку Україні на міжнародному рівні, зокрема в рамках ООН та Європейського союзу. Сприяти мирним переговорам та знаходженню політичного рішевінничанння конфлікту.

Гуманітарна допомога та підтримка населення України:

Надати гуманітарну допомогу населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту. Забезпечити медичну допомогу та необхідні ресурси для цивільного населення.

Судова та правова відповідальність:

Забезпечити проведення справедливого суду над воєнними злочинами та порушеннями міжнародного права. Вжити правових заходів проти керівництва Росії через міжнародні судові інстанції.

Спільна координація та консолідація:

Забезпечити збірність та консолідацію зусиль міжнародної спільноти у вирішенні конфлікту. Підтримувати єдність дій та координацію дипломатичних, економічних та військових заходів.

Відповіді вказують на потребу у спільних та координованих зусиллях для захисту України та забезпечення миру та стабільності в регіоні.

Як ви оцінюєте роль медіа в інформуванні громадськості про події в Україні? Чи вважаєте ви, що вони відображають ситуацію об'єктивно?

Майже 40% респондентів негативно оцінюють роль медіа в інформуванні громадськості про події в Україні. І тільки 12,2% — позитивно.

За результатами опитування, сприйняття ролі медіа в інформуванні громадськості про події в Україні досить різноманітне та суперечливе. Часто вказується на недовіру до об'єктивності та наявність "спотворень" в інформаційній діяльності. Зокрема, фінансування державою багатьох ЗМІ ставить під сумнів їх незалежність. Однак деякі медіа отримують позитивну оцінку за спроби працювати об'єктивно та передавати інформацію без спотворень.

Ця розбіжність свідчить про необхідність критичного підходу до сприйняття інформації та важливість розвитку незалежних та об'єктивних медіаресурсів для забезпечення доступності правдивої інформації громадськості.

Інфографіка Google форми

Чи впевнені ви, що знання про ситуацію в Україні є важливим для людей за межами країни? Якщо так, то чому?

Більшість респондентів вважають, що інформування світу про ситуацію в Україні є надзвичайно важливим і впливає на міжнародну підтримку.

Багато відповідачів вбачають у цьому засіб протистояння російській пропаганді, сприяння міжнародній підтримці та усвідомлення загрози, яку несе конфлікт в Україні, для всього світу. На думку опитуваних, інформованість про реальність війни в Україні може також підштовхнути світ до допомоги та підтримки.