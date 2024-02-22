На війні проти РФ загинули військові з Рівненщини — Тарас Винокур з Гощанської громади і Святослав Павлусь — з Вараської.

Про це повідомили у Facebook місцевих рад.

Тарас Винокур

Тарас Винокур — житель села Симонів Гощанської громади. Він загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Це сталося під час мінометного обстрілу військами РФ.

Про зустріч кортежу з тілом бійця, прощання та поховання у громаді повідомлять додатково.

Святослав Павлусь

Святослав Павлусь народився у селі Собіщиці Вараської громади. Після школи навчався на машиніста крана в Маневицькому ПТУ № 28. У серпні 2023 року чоловіка мобілізували. Він служив водієм-радіотелефоністом піхотного відділення.

28 лютого 40-річний Святослав Павлусь помер від зупинки серця під час перевезення особового складу для проведення ротації поблизу Сіверська Бахмутського району на Донеччині, повідомив у Facebook міський голова Вараша Олександр Мензул.

Про дату та час прощання поінформують додатково.

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