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Збиті безпілотники, 20 атак на Нікопольщину, дерусифікація. Головні новини Дніпра та області 22 лютого
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Збиті безпілотники, 20 атак на Нікопольщину, дерусифікація. Головні новини Дніпра та області 22 лютого

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пар Шевченка, Дніпро
Місто Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 22 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Армія РФ упродовж дня 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки

Армія РФ упродовж дня 22 лютого 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджено комунальне та промислове підприємства, 10 хат, три сараї. Зачепило лінії електропередач. Без світла – майже півтори тисячі осель.

Збиті безпілотники, 20 атак на Нікопольщину Головні новини Дніпра та області 22 лютого
Нікопольщина, 22 лютого 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Верховна Рада підтримала перейменування 18 міст та сіл на Дніпропетровщині

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 18 населених пунктів на Дніпропетровщині. Серед тих, кому обрали нову назву – Новомосковськ.

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який хотів переправити за кордон військовозобов'язаного

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який мав намір сприяти у переправлені за кордон військовозобов'язаного. За даними слідства, обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через посадовців одного з ТЦК та лікарень тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Документи мали дати можливість перетнути кордон.

За свої "послуги" чоловік запросив чотири тисячі доларів США.

У Дніпрі завершили основний етап перейменування вулиць

У Дніпрі завершили основний етап перейменування вулиць та інших об'єктів топоніміки: дерусифікували близько 500 топонімів та декомунізували понад 350. Зокрема, за 2023 рік нові назви отримали 266 вулиць, провулків, проспектів тощо.

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у запереченні агресії РФ проти України

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у запереченні агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. За даними слідства, вони, використовуючи власні сторінки у забороненій соцмережі, розміщували під публікаціями антиукраїнські коментарі.

Збиті безпілотники, відключення світла, погода. Головні новини Дніпра та області 22 лютого
Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у запереченні агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

У Дніпрі тролейбуси "Б" завершать сою роботу раніше: чому

22 лютого тролейбуси "Б" закінчать свою роботу раніше. Про це повідомили у Telegram-каналі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від вул. Незалежності о 20:58;

– від Залізничного вокзалу о 21:04.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вулиці Степана Бандери.

У Дніпрі через ремонті роботи тимчасово відсутнє водопостачання за деякими адресами

Станом на 10:00 бригада КП "Дніпроводоканал" проводить аварійні роботи у Олександрівці на вулиці Дослідна, 58. Припинено водопостачання всієї вулиці цього населеного пункту. Подачу води буде відновлено після завершення робіт, повідомляють у міськраді.

Жителям чотирьох вулиць у Дніпрі тимчасово відключатимуть світло: адреси

Через проведення планових ремонтних робіт жителі чотирьох вулиць у Дніпрі 21 лютого тимчасово перебуватимуть без електропостачання.

З 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. 152-ї Дивізії: 160д;
  • вул. Аеродром: 14б, 147, 211, 227, 271, 303;
  • вул. Аеропорт: 145, 160б, 160г, 187, 209, 210а, 210г, 223а, 250, 263;
  • вул. Будівельників: 10н, 17.
Збиті безпілотники, відключення світла, погода. Головні новини Дніпра та області 22 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

У небі над Дніпропетровщиною знищили три БпЛА військ РФ

Ввечері 21 лютого військові повітряного командування "Схід" знищили у небі над Дніпропетровщиною три безпілотники, якими атакували російські війська. Безпілотники збили у Кам'янському та Павлоградському районах.

Погода на Дніпропетровщині 22 лютого

У Дніпрі 22 лютого та місцями по області прогнозують: вночі невеликий мокрий сніг з дощем, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2°, вдень 4-9° тепла, у Дніпрі – вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, йдеться на сторінці Дніпропетровського гідрометцентру.

Головні новини Дніпра та області 22 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

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