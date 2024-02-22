Головні новини Дніпра та області 22 лютого

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який хотів переправити за кордон військовозобов'язаного

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який мав намір сприяти у переправлені за кордон військовозобов'язаного. За даними слідства, обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через посадовців одного з ТЦК та лікарень тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Документи мали дати можливість перетнути кордон.

За свої "послуги" чоловік запросив чотири тисячі доларів США.