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"Два роки без зарплати": колишній працівник ЗТМК намагається отримати зароблені кошти
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"Два роки без зарплати": колишній працівник ЗТМК намагається отримати зароблені кошти

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Працівникам Запорізького титано-магнієвого комбінату не виплачують зарплату з 2021 року
Сергій Набока, колишній працівник ЗТМК, якому не виплатили заробітну плату. Фото: Суспільне Запоріжжя

Колишній працівник Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Сергій Набока розповів, що за період 2021-2022 року він не отримував заробітну плату. Торік він звільнився та разом з колегами, що теж стикнулися з такою ситуацією, аби отримати зароблені кошти, звернувся до профспілки, а потім до суду. У жовтні 2023 року суд зобов'язав виплатити борг співробітникам, втім підприємство заплатило лише 30% від цієї суми і тільки для нинішніх працівників.

У ситуації, що склалася, розбиралися кореспонденти Суспільного.

Сергій Набока пропрацював на ЗТМК 33 роки. Рік тому чоловік звільнився з комбінату, проте заборговану зарплату в розмірі майже 50 тисяч гривень йому ще не виплатили:

"Десь з 21-го року нам підприємство не сплачувало зарплатню. Ну, інколи поторошку давали, то по 500 гривень, то по 1000 гривень, отаке. Аргументували це тим, що важко було реалізовувати нашу продукцію, в 21-му році, коли ще комбінат випускав продукцію".

Через те, що зарплату не виплатили, Сергій та його колеги звернулися до обласної профспілки металургів і гірників та Запорізької обласної державної адміністрації. Там співробітників ЗТМК перенаправили до обласного управління соціального захисту:

"Обласна держадміністрація дала відписку, перенаправила на обласне управління соцзахисту, управління соціального захисту, що в умовах війни вони не проводять жодних перевірок. Хоча потім вони провели перевірку нашого комбінату, виявили порушення у фінансовій діяльності, склали акт, нам цей акт не показували".

Після цього Сергій разом із колегами створив колективне звернення до держкомітету профспілок металургів та гірників. У відповідь на це, за словами чоловіка, працівникам ЗТМК порадили проконсультуватися з юристами:

"Юрист разом із нами розібрався з усіма нашими документами, куди ми звертались. І прийняв рішення, оскільки вони не приймають жодних рішень, подавати в суд на комбінат".

Сергій Набока подав до суду з проханням виплатити заборговану зарплату. Його виконавче провадження приєднали до зведеного виконавчого провадження, адже деякі інші працівники створили колективні позови з метою отримання заборгованої зарплати.

Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виплати заробітної плати для Сергія Набоки. Фото: особистий архів Сергія Набоки

Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Постанова про приєднання виконавчого провадження Сергія Набоки до зведеного виконавчого провадження. Фото: особистий архів Сергія Набоки

У жовтні 2023 року суд зобов'язав Запорізький титано-магнієвий комбінат виплатити заборговану заробітну плату усім працівникам: і тим, хто звільнений, і тим, хто працює. Проте, як розповів Ігор Скороходов, правовий інспектор праці Запорізької обласної організації профспілки металургів та гірників України, виконавча служба призупинила цей процес:

"На підставі статті 34 ЗУ “Про виконавчі провадження”. Якщо підприємство знаходиться на стадії приватизації, то виконавче провадження може бути призупинено".
Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Постанова про закриття виконавчого провадження щодо виплати заробітної плати для Сергія Набоки. Фото: особистий архів Сергія Набоки

Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Ігор Скороходов, правовий інспектор праці Запорізької обласної організації профспілки металургів та гірників України. Фото: Суспільне Запоріжжя

У січні 2024 року Запорізький титано-магнієвий комбінат виплатив 30% заборгованої заробітної праці. Втім, за словами Сергія, кошти отримали лише нинішні співробітники. На інформаційний запит Фонд держмайна відповів Суспільному, що наразі працює над виплатою усього боргу.

“ТОВ “ЗТМК” та Фондом вживаються заходи щодо відновлення виробничої діяльності Товариства та ведення комерційної діяльності, за результатами якої буде отриманий дохід, що надасть змогу підприємству врегулювати питання погашення заборгованості із заробітної плати.”
Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Відповідь Фонду державного майна України на інформаційний запит Суспільного. Фото: Суспільне Запоріжжя

Поза тим, у Фонді держмайна також додали, що згідно із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", витрати для погашення боргу із заробітної плати як звільненим працівникам, так і тим, які підпали під скорочення штату, не передбачені.

Два роки без зарплати: працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату очікують на виплати
Відповідь Фонду державного майна України на інформаційний запит Суспільного. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про Запорізький титано-магнієвий комбінат

ТОВ "Запорізький титаново-магнієвий комбінат" 02.03.2022 року призупинили роботу у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ та ризиками для підприємства. Наразі ЗТМК планує відновити свою діяльність. Для цього, як зазначили Суспільному у Фонді державного майна України (Фонд держмайна), вже провели переговорили з постачальниками сировини та електроенергії.

  • 21 лютого 2023 року у пресслужбі Фонду держмайна повідомили, що готують до приватизації три великі підприємства у Запоріжжі. Зокрема, ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат";
  • 23 травня 2022 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс ЗТМК повернуто у власність держави.
  • 30 листопада 2021 року Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави. Наразі 49% ТОВ "ЗТМК" ще належать компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (група компаній DF Group).
  • 18 червня 2021 року Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти Дмитра Фірташа. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції ввели через постачання сировини до Росії. Крім цього, санкції наклали й на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс Росії, який використовує титан саме у військовій сфері.

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