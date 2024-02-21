У Вінниці 24 лютого відкрили фотовиставку, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення. Автори світлин — учасники обласного патріотичного марафону "День, який змінив моє життя". Презентували роботи у молодіжному центрі "Квадрат".
Виконувачка обов'язків директорки закладу Надія Мельник розповіла Суспільному, що проєкт стартував 7 лютого. Про нього вінничанам розповідали у соцмережах та місцевих пабліках. Також з офіційними листами зверталися у територіальні громади.
Долучилися до марафону 96 людей із 15 територіальних громад області та Вінниці. Надіслали 236 робіт.
"На виставку ми відібрали 18, які нас дуже зачепили. Після завершення виставки ми зробили фотопрезентацію всіх робіт. Всі світлини опублікуємо у соціальних мережах", — сказала Надія Мельник.
У "Квадраті" виставка триватиме до 3 березня, відтак роботи розмістять у прозорих офісах міста. Там світлини вже будуть з інформаційними табличками про автора.
"Кожне фото показує в собі біль, надію, всі переживання, які наші учасники відчули саме 24 лютого 2022. Кожна світлина заслуговує на те, щоб її побачили не тільки у Вінницькій області. Масштабувати виставку ми хочемо, зробивши її ще виїзною. Хочемо поділитися нею з іншими молодіжними центрами області. Плануємо спершу завезти її у Тульчин. Там є молодіжний центр", — розповіла Надія Мельник.
Серед учасників марафону — Альона Дериведмідь. Жінка — переселенка із тимчасово окупованого міста Василівка, що на Запоріжжі. У Вінницю переїхала у травні 2022. На світлині Альони — менша донька Валерія сидить на вікні в їхній оселі у Василівці.
"Якраз почалася окупація. За вікном у нас — металевий лист, яким затуляли вікна на ніч. Відкривали тільки тоді, коли дитина хотіла або почитати, або ж помалювати. І поролоном закривали вікна, бо біля нас також були прильоти. Були обшуки часто. Так сталося, що наше місто майже відразу було в окупації. Ми 24-го збиралися: доньки у школу, а ми з чоловіком на роботу, і зателефонувала директорка й сказала, що почалася війна", — розповіла Альона.
Надіслала свою роботу й 13-річна Ірина Групська зі Жмеринки. Дівчинка відвідує гурток фотографії "Інший погляд". Якось, розповіла, на івент "Я — світлина" потрібно було зробити фото. Ірина сфотографувала свою подругу й однокласницю Діану Нагребецьку у вишитій сорочці та із затуленими білою хустиною очима. Саме цю роботу викладачка й порадила дівчинці надіслати на патріотичний марафон.
"Мій тато військовий. Дядько — теж. Нещодавно отримав поранення. Я хотіла показати цим образом, що до повномасштабного вторгнення ми не помічали, що в нашому інфопросторі є місце російській культурі, багато людей і досі розмовляють російською мовою, слухають російські пісні. Вони спонсорують війну і втягують російську культуру нам", — сказала Ірина Групська.
Моделлю на світлині свого одногрупника Івана стала 18-річна Ліза Безкоровайна. Дівчина навчається на фотографа у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти технологій та дизайну.
"Іван зобразив наше сьогодення: те, як ми навчаємося і все добре, а потім різко — тривога, і ми спускаємося у підвал, сидимо там всі разом, взимку там було холодно. Я погодилася відразу стати героїнею цього фото", — сказала Ліза Безкоровайна.
На світлині Іван розмістив героїню одночасно у двох приміщеннях: у навчальній аудиторії та у підвалі.
На презентації автори світлин поділилися своїми історіями та розповіли, який зміст несуть їхні роботи.