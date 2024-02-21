У Вінниці 24 лютого відкрили фотовиставку, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення. Автори світлин — учасники обласного патріотичного марафону "День, який змінив моє життя". Презентували роботи у молодіжному центрі "Квадрат".

Фото: Суспільне Вінниця

Виконувачка обов'язків директорки закладу Надія Мельник розповіла Суспільному, що проєкт стартував 7 лютого. Про нього вінничанам розповідали у соцмережах та місцевих пабліках. Також з офіційними листами зверталися у територіальні громади.

Фото: Суспільне Вінниця

Долучилися до марафону 96 людей із 15 територіальних громад області та Вінниці. Надіслали 236 робіт.

Фото: Суспільне Вінниця

"На виставку ми відібрали 18, які нас дуже зачепили. Після завершення виставки ми зробили фотопрезентацію всіх робіт. Всі світлини опублікуємо у соціальних мережах", — сказала Надія Мельник.

Фото: Суспільне Вінниця

У "Квадраті" виставка триватиме до 3 березня, відтак роботи розмістять у прозорих офісах міста. Там світлини вже будуть з інформаційними табличками про автора.

"Кожне фото показує в собі біль, надію, всі переживання, які наші учасники відчули саме 24 лютого 2022. Кожна світлина заслуговує на те, щоб її побачили не тільки у Вінницькій області. Масштабувати виставку ми хочемо, зробивши її ще виїзною. Хочемо поділитися нею з іншими молодіжними центрами області. Плануємо спершу завезти її у Тульчин. Там є молодіжний центр", — розповіла Надія Мельник.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників марафону — Альона Дериведмідь. Жінка — переселенка із тимчасово окупованого міста Василівка, що на Запоріжжі. У Вінницю переїхала у травні 2022. На світлині Альони — менша донька Валерія сидить на вікні в їхній оселі у Василівці.

Фото: Суспільне Вінниця

"Якраз почалася окупація. За вікном у нас — металевий лист, яким затуляли вікна на ніч. Відкривали тільки тоді, коли дитина хотіла або почитати, або ж помалювати. І поролоном закривали вікна, бо біля нас також були прильоти. Були обшуки часто. Так сталося, що наше місто майже відразу було в окупації. Ми 24-го збиралися: доньки у школу, а ми з чоловіком на роботу, і зателефонувала директорка й сказала, що почалася війна", — розповіла Альона.

Діана та Ірина. Фото: Суспільне Вінниця

Надіслала свою роботу й 13-річна Ірина Групська зі Жмеринки. Дівчинка відвідує гурток фотографії "Інший погляд". Якось, розповіла, на івент "Я — світлина" потрібно було зробити фото. Ірина сфотографувала свою подругу й однокласницю Діану Нагребецьку у вишитій сорочці та із затуленими білою хустиною очима. Саме цю роботу викладачка й порадила дівчинці надіслати на патріотичний марафон.

Фото: Суспільне Вінниця

"Мій тато військовий. Дядько — теж. Нещодавно отримав поранення. Я хотіла показати цим образом, що до повномасштабного вторгнення ми не помічали, що в нашому інфопросторі є місце російській культурі, багато людей і досі розмовляють російською мовою, слухають російські пісні. Вони спонсорують війну і втягують російську культуру нам", — сказала Ірина Групська.

Ліза Безкоровайна. Фото: Суспільне Вінниця

Моделлю на світлині свого одногрупника Івана стала 18-річна Ліза Безкоровайна. Дівчина навчається на фотографа у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти технологій та дизайну.

"Іван зобразив наше сьогодення: те, як ми навчаємося і все добре, а потім різко — тривога, і ми спускаємося у підвал, сидимо там всі разом, взимку там було холодно. Я погодилася відразу стати героїнею цього фото", — сказала Ліза Безкоровайна.

Фото: Суспільне Вінниця

На світлині Іван розмістив героїню одночасно у двох приміщеннях: у навчальній аудиторії та у підвалі.

Фото: Суспільне Вінниця

На презентації автори світлин поділилися своїми історіями та розповіли, який зміст несуть їхні роботи.