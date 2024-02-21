Рожевий керамічний будиночок та трохи посуду — все, що вціліло після пожежі в будинку Валентини, жительки Партизанського, що на Миколаївщині. Жінка з родиною в березні 2022 року виїхали з села, яке перебувало під постійними обстрілами. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв