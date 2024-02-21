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Втрати та надії миколаївців: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
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Втрати та надії миколаївців: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного

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Втрати та надії миколаївців: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Будиночок, що вцілів. Колаж Суспільне Миколаїв

Два роки тому миколаївців сколихнула звістка про початок повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, о четвертій ранку, люди прокинулися під звуки вибухів, а у наступні місяці боялися засинати. До 24 лютого 2022 року в Миколаєві будували, а нині — відбудовують, відновлюють пошкоджені домівки, бізнес, власні мрії. Миколаївщина вистояла та продовжує чинити опір російській навалі вже два роки.

Журналісти Суспільне Миколаїв зібрали фотоуривки подій, через які пройшли миколаївці за два роки повномасштабного вторгнення.

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Зруйнований росіянами будинок. На воротах напис: "За мародерство розстріл". Снігурівку звільнили 10 листопада. Після деокупації там виявили тіла закатованих місцевих жителів. Листопад, 2022 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Знищений російський бронеавтомобіль "Тигр" на в'їзді до міста. Миколаїв, 5 березня 2022 року. Фото: Оперативний ЗСУ/Телеграм

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Внаслідок влучання у будинок в Миколаєві утворилася діра з п'ятого по перший поверхи, вересень 2022 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Чоловік котить велосипед на фоні пошкодженого будинку у селищі Луч, січень 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Рожевий керамічний будиночок та трохи посуду — все, що вціліло після пожежі в будинку Валентини, жительки Партизанського, що на Миколаївщині. Жінка з родиною в березні 2022 року виїхали з села, яке перебувало під постійними обстрілами. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Миколаївські будівельники закривають вибиті обстрілами вікна ОСБ-плитами, 31 жовтня 2022 року. Фото: Олександр Сєнкевич/Телеграм

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Зруйнована будівля Миколаївської облради. 29 березня 2022 року. Фото: Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Будівля готелю після обстрілу, 14 дипня 2022 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Миколаївський аеропорт після російських обстрілів, березень 2022 року. Фото: Юрій Руденко/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Любов — жителька Партизанського, що на Миколаївщині. У березні 2022 року жінка з родиною виїхали з села. У 2023 році повернулись. На момент фотографії родина жила у сараї та планувала колись відновити будинок, зруйнований російськими обстрілами. Фото: Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Артем Мардзявко помер від травм, отриманих внаслідок тривалого перебування під завалами будинку у Миколаєві. Йому було 11 років. Хлопчика рятували сім годин. Червень 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Втрати та надія: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Чоловік рятує собаку на Херсонщині, 6 червня 2023 року. Фото: Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
На Миколаївщині через підтоплення у червні 2023 року були повністю відрізані під'їзди до села Афанасіївка Снігурівської громади, де проживали 379 людей. Місцевих жителів евакуювали надувними човнами. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Навесні 2023 року житель Партизанського Микола повернувся до села. Втім, жити йому було ніде — будинок повністю зруйнований. Тоді чоловік оселився у погребі. Фото: Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Жителька Миколаєва Вікторія створила макет найбільшого літака у світі "Мрія". Фото: Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Поховання миколаївського військовослужбовця, січень 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Художник-мураліст Дмитро Слепуха працює над муралом "Скарбниці нашого міста", 2022 рік. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Ялинка незламності у Каштановому сквері, 2022 рік. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Втрати та надії: два роки повномасштабного вторгнення у фото Суспільного
Пошкоджені уламками даху та дощами ікони Божої Матері, листопад 2022 року. Фото: Олександр Рєпін

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