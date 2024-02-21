На балансі виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради перебуває чотири службові автомобілі марки SKODA Octavia. Міський голова Михайло Посітко їздить на тому авто, яке вільне. Його заступники зазвичай користуються власними.

Цю інформацію на запит від Суспільне Хмельницький надав керуючий справами виконавчого комітету Анатолій Баньковський.

У користуванні виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради перебуває чотири службові автомобілі: SKODA Octavia 2002 року випуску, SKODA Octavia 2007 року випуску, SKODA Octavia 2007 року випуску, SKODA Octavia 2017 року випуску.

Службові автомобілі закріплені за структурними підрозділами міської ради, забезпечують виконання працівниками покладених на них обов’язків із надання дозвільних послуг громадянам, розвезення з працівниками ТЦК повісток громадянам, які проживають на території міської територіальної громади.

"Для поїздок, пов’язаних зі службовою діяльністю, міський голова Михайло Посітко користується будь-яким із вільних вище перерахованих автомобілів. Заступники міського голови: Сергій Васильченко та Олександра Шевчук зрідка використовують службові автомобілі. Зазвичай користуються власними транспортними засобами", — йдеться у відповіді на запит.

На утримання службових легкових автомобілів витрачено:

2021 рік (на балансі перебувало 7 автомобілів) – 189 тис. 957 грн

2022 рік (на балансі перебувало 7 автомобілів) – 242 тис. 670 грн

2023 рік – 270 тис. 446 грн

На 2024 рік заплановано 180 тис. грн

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.