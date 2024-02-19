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"Я ревіла понад півроку": історія переселенки з міста Пологи, яка виграла грант і відновила власну кондитерську справу
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"Я ревіла понад півроку": історія переселенки з міста Пологи, яка виграла грант і відновила власну кондитерську справу

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Наталія Ярошенко — 67-річна переселенка з міста Пологи Запорізької області. Через повномасштабну війну жінка втратила бізнес і будинок та переїхала до обласного центру. Оговтавшись від пережитих подій, виграла грант і відновила власну кондитерську справу.

Свою історію жінка розповіла кореспондентам Суспільного.

Виготовленням солодощів Наталя займається 10 років, та через повномасштабне вторгнення втратила і бізнес, і будинок:

"Летіла, видно, касетна. І як вдарило, так дах весь посікло — все наскрізь. Останній раз кума відкривала будинок, сказала, що миші шпалери доїдають. Вода — по щиколотку, фотографії — плавають, бо росіяни порозривали, видно, альбоми. Випиляли нержавійку, стійки".
Історія кондитерки з міста Пологи Запорізької області
Наталія Ярошенко, підприємця з міста Пологи. Фото: Суспільне Запоріжжя

Втрата власної справи та переїзд до Запоріжжя жінці далися важко:

"Я ревіла понад півроку. Я так ревіла, що думала більше вже нічого бачить не буду", — згадує Наталія.

Повернутися до роботи в Запоріжжі Наталії Ярошенко допомогли грантові кошти, які вони виграла. За них і придбала нове обладнання.

Історія кондитерки з міста Пологи Запорізької області
Солодощі воготовленні Наталією Ярошенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині жінка виготовляє пастилу, цукати з фруктів та овочів, цукерки з фініків та фруктові чіпси.

Історія кондитерки з міста Пологи Запорізької області
Солодощі воготовленні Наталією Ярошенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для солодощів використовує лише натуральні фрукти та овочі:

"В онуки алергія — то можна, то не можна. Виявляється, як висушили — все можна. І так воно пішло й пішло. А яблука коли сипляться мішками збираємо, кролям даємо, людям роздаємо. Треба ж з ними щось робить".
Історія кондитерки з міста Пологи Запорізької області
Солодощі воготовленні Наталією Ярошенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Гроші від продажу солодощів Наталя спрямовує на допомогу захисникам: готує голубці та сухі страви:

"Я іду одразу в магазин і закуповую м’ясо. Потім все загружаю та починаю готувати голубці. Вже місяці зо три роблю сухі борщі, бульйони, гречану кашу з грибами. Хлопчикам нашим поїде, нашим соколикам".

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