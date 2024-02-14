19-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок денного російського обстрілу Херсона, помер у лікарні.

Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, лікарі до останнього боролися за його пораненого.

"Щирі співчуття родині загиблого", — написав очільник обласної військової адміністрації.

Раніше Олександр Прокудін повідомив, що вдень російська армія знову обстріляла житлові квартали Херсона. Троє людей були поранені, серед них 14-річна дівчина та 19-річний хлопець.

Крім цього, голова МВА Мрочко повідомив, що вранці 14 лютого війська РФ атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу.

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