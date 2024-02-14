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Перша леді України Олена Зеленська побувала в Центрі досконалості у Тернополі
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Перша леді України Олена Зеленська побувала в Центрі досконалості у Тернополі

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Олена Зеленська у Центрі досконалості в Тернополі. Лютий, 2024
Олена Зеленська у Центрі досконалості. Фото: Тернопільська ОВА

Перша леді України Олена Зеленська ознайомилася з роботою Центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської ОВА в соцмережі.

Учасники зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською в Центрі досконалості в Тернополі
Учасники зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською. Фото: Тернопільська ОВА

Зеленська разом з міністром охорони здоровʼя Віктор Ляшко пройшла маршрутом пацієнта, подивилася, яку допомогу отримують бійці на всіх етапах лікування: від діагностики та інтенсивної терапії до реабілітації в Центрі досконалості.

Олена Зеленська проходить маршрутом пацієнта у Центрі досконалості в Тернополі
Олена Зеленська проходить маршрутом пацієнта у Центрі досконалості. Фото: Тернопільська ОВА

"Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня — один із тих українських медзакладів, який уже став учасником медичного партнерства, "побратимства" між нашими й іноземними лікарнями, укладеного на третьому Саміті перших леді та джентльменів торік у вересні за ініціативи МОЗ", — розповіла перша леді.

Також Олена Зеленська відвідала Тернопільський обласний центр зайнятості, де оглянула "Простір безбар’єрності", повідомили на телеграм-каналі Тернопільської ОВА.

Перша леді України в обласному центрі зайнятості у Тернополі
Перша леді України в обласному центрі зайнятості. Фото: Тернопільська ОВА

"У центрі зайнятості допомагають, зокрема, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та переселенцям у межах урядової програми "Власна справа", надають гранти для ВПО, ветеранів та членів їхніх сімей, компенсацію на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

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