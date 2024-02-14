Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили дві атаки військових РФ в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 30 населених пунктах.

"Зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Лобкове, Степногірськ Запорізької області",— йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула.

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