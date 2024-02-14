Розбір завали у Нью-Йорку призупинено через небезпеку обстрілів

Рятувальники призупинили розбір завали багатоповерхового будинку у Нью-Йорку, через небезпеку російських обстрілів. Рятувальні роботи тривають третю добу, під завалами можуть перебувати двоє людей.

Про це повідомляє МВС України.

"Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти. Сьогодні прийнято рішення призупинити пошукові роботи. Їх відновлять за умови покращення безпекової ситуації", — йдеться у повідомленні.

У МВА додали, що внаслідок російського обстрілу 12 лютого була частково зруйнована п’ятиповерхівка. В будинку проживали 6 людей, 4 з яких знаходилися у підвалі, вони не постраждали.

За даними відомства, під завалами можуть перебувати дві людини.

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