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Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
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Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки

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14 лютого у Житомирі в День Святого Валентина одружилися 13 пар — серед них і двоє 21-річних курсантів Житомирського військового інституту Максим та Діана Горовенки. Суспільному молодята розповіли, що вирішили не відкладати спільне життя на потім і одружилися зараз.

Максима та Діану звів разом саме військовий інститут, куди вони прийшли навчатися. Пара разом три роки. Розповідають, що рік просто спілкувалися і дружили.

"А потім щось от тут так тьохнуло — от так от і вирішили, — говорить Максим. — Коли я побачив Діану, я почав її порівнювати зі своєю матір’ю. Моя мама для мене дуже багато значить. І я впевнений, що ця людина мене не зрадить. Я впевнений, що зробив правильний вибір".

Максим та Діана Горовенки
Максим та Діана Горовенки. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Фото: Тетяна Іскростенська/Суспільне Житомир

Освідчився хлопець Діані після початку повномасштабної війни.

"Вже тоді я розумів, що наш випуск у нашому славетному інституті не за горами. Хотів максимально швидко все зробити, щоб встигнути забрати своє чудо. Я попросив допомоги у своїх товаришів-військових — було багато диму, шарів, блискіток у нашому міському Гідропарку", — розповів Максим.

Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Діана, каже її чоловік, раніше не любила День Святого Валентина і переконувала його, що це не свято. Максим пообіцяв їй, що колись вона це свято таки полюбить.

"Полюбила, — говорить Діана. — Тепер будемо святкувати кожного року нашу річницю саме у День закоханих. Це день народження нашої молодої родини. Я вважаю, що треба брати від життя максимум всього і не відтягувати. Якщо ти відчуваєш, що це твоє, треба йти тільки вперед. Максим — це якраз моє: рішучий, серйозний, відповідальний, веселий. На нього можна покластися".

Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Фото: Тетяна Іскростенська/Суспільне Житомир

Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

"Бажаю, щоб закінчилася війна — тоді догуляємо весілля. Головне свято буде після перемоги України у війні", — каже батько нареченого Віктор Горовенко.

Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне розповідало історію прикордонника Сергія на позивний "Крот", який приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитися своїй дівчині.

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