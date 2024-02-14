Російські військові завдали удару по селищу Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу селище та навколишні населені пункти залишилися без електрики, зв'язку та водопостачання. Тривають відновлювальні роботи.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вдень армія РФ обстріляла населений пункт з РСЗВ "Град", ближче до вечора знову обстріляла його околиці.

"Навколишні населені пункти залишились без електрики, зв'язку, інтернету, водопостачання. Степногірськ ще й без опалення, а тепер і без звʼязку", – зазначив посадовець.

На місці наразі працюють комунальні служби, електрики та рятувальники. Їх роботу ускладнює безпекова ситуація через дії російських військових.

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