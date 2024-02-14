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Через черговий російський обстріл без електрики, зв'язку та водопостачання залишився Степногірськ, що на Запоріжжі
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Через черговий російський обстріл без електрики, зв'язку та водопостачання залишився Степногірськ, що на Запоріжжі

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Без електрики, зв'язку та водопостачання: наслідки обстрілу Степногірська на Запоріжжі
Наслідки обстрілу Степногірська на Запоріжжі 14 лютого 2024 року. Фото: Telegram / Іван Федоров

Російські військові завдали удару по селищу Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу селище та навколишні населені пункти залишилися без електрики, зв'язку та водопостачання. Тривають відновлювальні роботи.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вдень армія РФ обстріляла населений пункт з РСЗВ "ГрадРеактивна система залпового вогню калібру 122 мм", ближче до вечора знову обстріляла його околиці.

"Навколишні населені пункти залишились без електрики, зв'язку, інтернету, водопостачання. Степногірськ ще й без опалення, а тепер і без звʼязку", – зазначив посадовець.

На місці наразі працюють комунальні служби, електрики та рятувальники. Їх роботу ускладнює безпекова ситуація через дії російських військових.

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