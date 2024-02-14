У 2023 році найбільше шлюбів в Україні зареєстрували в Києві — Опендатабот

Київ став лідером за кількістю шлюбів, укладених в Україні впродовж 2023 року. На другий рік повномасштабної війни в столиці створили 21 802 нові сім'ї. Це на 14% менше, ніж показники довоєнного 2021 року.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

Загалом у 2023 році через органи реєстрації актів цивільного стану (РАЦСи) в Україні було зареєстровано 186 051 шлюб. З початком великої війни показники створення нових сімей то зростали, то зменшувались.

Зокрема, у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україні офіційно були зареєстровані 222 890 подружніх пар. Це на 4% більше, ніж у 2021-му. Проте у 2023 році шлюбів поменшало на 16% за рік.

Кількість шлюбів по регіонах у 2023 році. Фото: Опендатабот

Київ лідирує серед регіонів України і за показниками розлучень — за минулий рік розірвати стосунки вирішили 3793 пари. На столицю припадає майже 16% від загальної кількості розірвання шлюбів через РАЦСи. Загалом по Україні за минулий рік зареєстровано 24 108 розлучень. У 2021-му в країні розпалися 29 587 сімей, у 2022-му розірвали 24 108 шлюбів.

Статистика розлучень по областях України у 2023 році. Фото: Опендатабот

Водночас в Опендатабот зауважили, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАЦСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного. У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками.

Із травня 2023 року в Києві зареєструвати шлюб можна у столичних ЦНАПах. Послугу спочатку впровадили в чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському.