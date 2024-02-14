На Рівненщині затримали чоловіка, який зателефонував до поліції та повідомив про намір підірвати гранатою готель у Сарнах. Ним виявився 33-річний уродженець Донеччини. Раніше чоловік був засуджений за повідомлення про замінування залізниці у Києві.

Про це 14 лютого повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.

За даними слідства, 13 лютого приблизно об 11:00 у поліцію зателефонував чоловік і повідомив про те, що планує підірвати гранатою готель у Сарнах.

"На місце події виїхали всі екстрені служби. Вибухотехніки перевірили будівлю і прилеглу до нього територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження. Поліцейські виявили та затримали зловмисника в готелі. Відомо, що 33-річний чоловік проживав у одному із номерів, а у 2023 році був засуджений до двох років іспитового терміну за "замінування" залізниці у столиці", — зазначила Юлія Дуднік.

Поліцейські затримали в готелі чоловіка, уродженця Донеччини, який проживав у одному із номерів.

У нього виявили мобільний, із якого він телефонував. Під час огляду в номері готелю також вилучили наркотичні речовини та складний ніж.

"Чоловіка доставили до медзакладу для проведення освідування: огляд підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, слідчі розпочали досудове розслідування", — додала Юлія Дуднік.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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