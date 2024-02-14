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"Це велика перемога для українців": Генсек НАТО прокоментував останні успіхи ЗСУ в Чорному морі
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"Це велика перемога для українців": Генсек НАТО прокоментував останні успіхи ЗСУ в Чорному морі

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні Сили України завдали значних втрат російському флоту, у тому числі знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого, та витіснити кораблі РФ із заходу Чорного моря. Він назвав це "великою перемогою для українців".

Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

"Їм вдалося витіснити флот Росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців", — відповів Столтенберг на запитання журналістів щодо знищення російського ВДК "Цезар Куніков".

На його думку, успіхи українських воїнів у Чорному морі засвідчили спроможність України експортувати зерно на світові ринки, хоча лише декілька місяців тому "мало хто вірив, що це можливо".

"І зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією, тож це свідчить про навички та компетенцію Збройних сил України. Це насамперед результат того, що вони роблять самі – вони це зробили, це їхні навички та їхня сміливість. І, звісно, допомога та підтримка від союзників НАТО теж важлива", — наголосив Генсек Північноатлантичного Альянсу.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"

У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув.

Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму.

Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабля морськими дронами "Magura V5".

Що відомо про ВДК "Цезар Куніков"

Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту.

До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

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