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На Сумщині у день закоханих одружилися понад 20 пар
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На Сумщині у день закоханих одружилися понад 20 пар

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На Сумщині у день закоханих 14 лютого 2024 одружилися 24 пари.

Про це повідомила начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.

За її словами, на території Східної юстиції 120 пар одружилися у День закоханих.

Лідером за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня була столиця — там зареєстровано 111 заяв, повідомляють в Міністерстві Юстиції України.

У 2023 на Сумщині одружилися понад 50 пар.

Що відомо

  • За 85 копійок у сумському торговельному центрі одружували молодят 14 лютого 2020 року.
  • В День закоханих у 2019 році сумські пари могли одружитися до опівночі. Тоді побралися щонайменше 10 пар.

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