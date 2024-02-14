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“Я не могла промовити ні слова“: наречена оборонця “Азовсталі“ з Кривого Рогу про повернення коханого з полону
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“Я не могла промовити ні слова“: наречена оборонця “Азовсталі“ з Кривого Рогу про повернення коханого з полону

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“Я не могла промовити ні слова“: наречена оборонця “Азовсталі“ з Кривого Рогу про повернення коханого з полону
Момент освідчення Владислава після полону. Фото з особистого архіву Єлизавети Поліщук

Єлизавета та Владислав обидва з Кривого Рогу. Проте, познайомились в інтернеті. За словами дівчини, коханий не наважувався підійти, але написав. Вони почали листуватися у 2020-му, тоді військовий був на ротації в Маріуполі. Єлизавета розповіла, часто їздила до хлопця, бо розлука давалась важко. Мала приїхати і в лютому 2022-го. Проте, почалось повномасштабне вторгнення.

Про кохання яке сильніше за відстань, війну та полон Суспільному розповіла Єлизавета Поліщук.

За словами Єлизавети, з початком повномасштабного вторгнення зв'язку з коханим майже не було. Тоді Владислав служив у Маріуполі та боронив “Азовсталь“.

“Були лише повідомлення з інших номерів. Писали люди, що з ним все добре. Десь раз в півтора тижня. Загалом за весь цей місяць було всього три повідомлення, що він живий“, — згадує дівчина.

“Я не могла промовити ні слова“: наречена оборонця "Азовсталі" про повернення коханого з полону та їхню історію кохання
Перше спільне фото Єлизавети та Владислава у Маріуполі до повномасштабного вторгнення. Фото з особистого архіву Єлизавети Поліщук

У травні 2022-го за наказом президента чоловік разом з побратимами вийшли з “Азовсталі“. Так потрапили у полон армії РФ. Там провів два роки. Єлизавета розказала, що у цей час черговим ударом став теракт в Оленівці, де тримали полонених. Серед яких мав бути і її коханий.

“29 Липня це день трагедії в Оленівці й цього ж дня у коханого день народження. Йому виповнилось 25 років. У мене був дуже важкий емоційний стан. Лише згодом я дізналась, що на момент вибуху його вже перевели в іншу колонію“, — каже Єлизавета.

За словами дівчини, пережити полон та розлуку допомогли мами — її та коханого. Вони разом чекали та сподівалися. Цьогоріч у новорічну ніч Єлизавета вчергове загадала одне й теж бажання — мріяла обійняти Владислава. Вже 31-го січня це стало можливим, бо чоловіка обміняли.

“Я не могла промовити ні слова“: наречена оборонця "Азовсталі" про повернення коханого з полону та їхню історію кохання
День, коли Владислав повернувся з полону. Фото з особистого архіву Єлизавети Поліщук

На першій же зустрічі з коханою він освідчився, розповіла Єлизавета.

“Ми побачилися того ж дня опівночі. Це був шок. Коли він мені робив пропозицію, я мовчала. Просто кивнула головою, тому що я не могла промовити ні слово“, — згадує дівчина.

Єлизавета розповіла, після полону чоловік вже інший. Морально та фізично. Схуд на 40 кілограмів, проте їхні почуття лишилися незмінними. Весілля наречені ще не планують. За словами дівчини, розписатися хочуть вже після реабілітації. Нині мають дві спільні мрії – створити велику родину та дочекатися з полону усіх побратимів чоловіка.

Авторка — Наталія Макух

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