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На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
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На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення

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На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Стрийщині чоловік застрелив кота. Фото: Поліцейські офіцери громад Львівської області/Facebook

В одному із сіл Розвадівської громади Стрийського району місцевий мешканець з пневматичної рушниці застрелив кота. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з твариною. Чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців.

Про це повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад Львівської області у Facebook.

Як повідомили правоохоронці, до шерифа зателефонував староста одного з сіл громади, та повідомив про стрілянину. Поліцейський одразу виїхав на місце події та по гарячих слідах затримав чоловіка, який стріляв у кота з пневматичної рушниці. Тварина загинула.

Правоохоронці поводять досудове розслідування за статтею 299 КК України. Чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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