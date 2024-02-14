В одному із сіл Розвадівської громади Стрийського району місцевий мешканець з пневматичної рушниці застрелив кота. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з твариною. Чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців.
Про це повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад Львівської області у Facebook.
Як повідомили правоохоронці, до шерифа зателефонував староста одного з сіл громади, та повідомив про стрілянину. Поліцейський одразу виїхав на місце події та по гарячих слідах затримав чоловіка, який стріляв у кота з пневматичної рушниці. Тварина загинула.
Правоохоронці поводять досудове розслідування за статтею 299 КК України. Чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
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