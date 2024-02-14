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У Запоріжжі тимчасово зміняться маршрути трамваїв № 3 та №16
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У Запоріжжі тимчасово зміняться маршрути трамваїв № 3 та №16

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у Запоріжжі тимчасово змінять маршрут трамваї № 3 та №16
Трамвай №16 в Запоріжжі. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово зміняться маршрути трамваїв № 3 та №16.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили у Запорізькій міській раді.

Тож, за повідомленням міськради завтра, 15 лютого, з 9:00 до 14:00 тимчасово припиниться рух трамваїв маршрутів №3 та №16 на ділянці від зупинки "вул. Діагональна" до розворотного кільця "Запоріжцирк".

Натомість у цей час, рух зазначених трамвайних маршрутів буде організовано наступним чином:

  • "Вокзал Запоріжжя І – Запоріжцирк";
  • "Павло-Кічкас – Запоріжжя Ліве".

Окрім цього в міськраді зазначили, що 15 лютого з 5:10 до 22:00 буде організовано рух наступних маршрутів громадського транспорту:

  • Тролейбуси: №3; 8; 9; 11; 14; 17;
  • Трамваї: №3 10, 12, 14, 15, 16;
  • Автобуси: №7; №17; №18; №29; №34; №34а; №38 (рейси); №39; №56; №59; №72; №86; №94; №98 (рейси, з кінцевою зупинкою "вул. Гарнізонна").

У повідомленні зазначили, що при зміні в роботі громадського транспорту інформація буде надана додатково.

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