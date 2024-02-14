НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
КОХАННЯДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
14 лютого 2024 рік. Донецька область. Фото: Східне міжрегіональне управління Мін'юсту

14 лютого в Донецькій області взяли шлюб п'ятнадцять пар. Про це повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

"Понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції. Показник зареєстрованих шлюбів 14 лютого по областях виглядає наступним чином: Харківщина — 36, Полтавщина — 33, Чернігівщина — 24, Сумщина — 18, Донеччина — 15", — зазначила начальниця Східного міжрегіонального управління Ірина Свистун.

Вона також додала, що кількість одружень може стати ще більшою, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви.

Співробітники відділу ДРАЦС Донеччини Східного міжрегіонального управління Мін’юсту у 2023 році зареєстрували 2 347 одружень.

У рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області одружилося майже 2500 пар.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини
65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини
Одруження в Луцьку
Побралися у День закоханих: скільки пар зареєстрували шлюб у Луцькому ДРАЦСі
На початок