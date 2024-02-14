День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували

14 лютого в Донецькій області взяли шлюб п'ятнадцять пар. Про це повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

"Понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції. Показник зареєстрованих шлюбів 14 лютого по областях виглядає наступним чином: Харківщина — 36, Полтавщина — 33, Чернігівщина — 24, Сумщина — 18, Донеччина — 15", — зазначила начальниця Східного міжрегіонального управління Ірина Свистун.

Вона також додала, що кількість одружень може стати ще більшою, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви.

Співробітники відділу ДРАЦС Донеччини Східного міжрегіонального управління Мін’юсту у 2023 році зареєстрували 2 347 одружень.

У рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області одружилося майже 2500 пар.

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