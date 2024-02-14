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Суд Франківська відхилив апеляцію уродженки Якутії, яка виправдовувала злочини військових РФ
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Суд Франківська відхилив апеляцію уродженки Якутії, яка виправдовувала злочини військових РФ

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Івано-Франківський апеляційний суд відхилив апеляцію 63-річної уродженки Якутії, жительки села Ганнусівка Тисменицької громади, яка виправдовувала злочини військових РФ. Жінка відбуде три роки у в'язниці.

Про це інформують на сайті суду.

Адвокат обвинуваченої заявив, що жінка вчинила злочин під впливом російської пропаганди, згодом визнала свою помилку, щиро покаялася та визнала свою вину.

"Адвокат просив змінити вирок, пом’якшити його, взяти до уваги похилий вік і стан здоров’я обвинуваченої. Захисник просив звільнити пенсіонерку від відбування покарання з випробувальним іспитовим строком два роки", — йдеться в дописі.

Суд залишив вирок Тисменицького районного суду від 16 жовтня 2023 року без змін.

Що відомо про суд над уродженкою Якутії

Жінка народилася у селищі Єге-Хайя в Якутії. З 1967 року вона проживала в Івано-Франківську. Протягом останніх восьми років мешкала в Ганнусівці Єзупільської громади.

У червні 2022 року жінка поширювала в "Однокласниках" матеріали, в яких заперечувала війну РФ в Україні та виправдовувала злочини російських військових. В одному з дописів обвинувачена звеличувала загиблих бойовиків Захарченка, Моторолу, Воху, Водяного. Окрім цього, поширила в "Однокласниках" публікацію про те, що "спеціальна військова операція" зі звільнення окупованих неонацистами територій буде обов'язково виконана, бо Україна веде бойові дії проти мирного населення, що є прямим воєнним злочином, а Захід є співучасником невинних жертв, оскільки поставляє все більше і більше озброєння для ЗСУ".

Також жителька Ганнусівки поширювала у мережі інформацію про те, що Україна — це російська територія.

У 2023 році Тисменицький районний суд виніс вирок — три роки позбавлення волі без конфіскації майна. Окрім цього, обвинувачена має сплатити 13 861 гривню 32 копійки процесуальних витрат на користь держави.

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