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Тростянецький суд на Сумщині засудив російського командира танка до 11 років позбавлення волі заочно
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Тростянецький суд на Сумщині засудив російського командира танка до 11 років позбавлення волі заочно

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Тростянецький суд на Сумщині засудив російського командира танка до 11 років позбавлення волі заочно
Наслідки обстрілу Тростянецької лікарні. Фото: Управління СБУ в Сумській області

Тростянецький районний суд Сумської області заочно засудив російського військовослужбовця до 11 років позбавлення волі заочно. Йдеться про 24-річного командира танка 12 гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4 гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

Прокурор у суді довів: порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, 23 березня 2022 року приблизно об 11:00 год обвинувачений віддав наказ обстріляти Тростянецьку міську лікарню зі 125-мм гармати танка Т-80 У.

Тростянецький суд на Сумщині засудив російського командира танка до 11 років позбавлення волі заочно
Фото: Управління СБУ в Сумській області

Екіпаж танка щонайменше двічі прямою наводкою з танкової гармати встрілили по лікарні. Була пошкоджена будівля стаціонарного корпусу лікарні, де в цей час були пацієнти та персонал лікарні.

Місцеперебування обвинуваченого наразі встановлюється.

9 травня 2023 року в Тростянці заочно засудили двох членів екіпажу іншого танка, з якого 18 березня 2022 року здійснено прицільний постріл по будівлі лікарні.

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