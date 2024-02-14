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Атака дронами 1 січня: над університетом у Дублянах встановлюють тимчасовий дах
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Атака дронами 1 січня: над університетом у Дублянах встановлюють тимчасовий дах

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Над університетом у Дублянах, де колись вчився Степан Бандера, встановлюють тимчасовий дах, також демонтують аварійні конструкції. 1 січня частину будівлі зруйнував російський безпілотник.

Більше про роботи в університеті Суспільному розповів регіональний менеджер компанії-підрядника Михайло Данилейко.

У Львівському національному університеті природокористування встановлюють тимчасовий дах над пошкодженим корпусом. Для цих робіт запросили монтажників з Литви.

"Конструкція виготовлена в Німеччині, згідно з всіма європейськими екологічними стандартами, з якісних матеріалів. Конструкція дасть змогу захистити її від подальших руйнувань, дасть змогу проводити всі роботи по ремонту та реставрації будівлі під захистом. Незалежно які погодні умови, працівники мають доступ до об'єкта", — розповів регіональний менеджер компанії-підрядника Михайло Данилейко.

Роботи в університеті в Дублянах, 14 лютого 2024.
Роботи в університеті в Дублянах, 14 лютого 2024. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

Також у будівлі університету демонтовують пошкоджені елементи. Керівник ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук каже, що роботи завершать за тиждень-два.

"Після зняття оцих аварійних елементів фасадів, аварійних елементів даху, перекриття, ми можемо вже допустити до об'єкта експертів-будівельників, які зможуть провести конкретне обстеження кожного конструктивного елементу, який пошкоджений внаслідок ракетної хвилі. На сьогодні є ускладнений доступ до стін, до перекриття, там все фактично в завалах", — каже Олег Поліщук.

Роботи в університеті в Дублянах, 14 лютого 2024.
Роботи в університеті в Дублянах, 14 лютого 2024. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

Тимчасово студенти навчаються в інших корпусах, розповідає декан факультету будівництва та архітектури Андрій Мазурак:

"Ми ущільнилися. Зараз кафедри щільно і викладачам щільно. На сьогоднішній день розробили графік, у другу зміну не переносили навчальну частину".

За словами Андрія Мазурака, повністю завершити реконструкцію й відновити заняття в корпусі планують до наступного навчального року.

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