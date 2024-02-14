На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей

У місті Мукачево 14 лютого правоохоронці затримали трьох чоловіків, який підозрюють у вимаганні грошей.
Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про погрози та вимагання грошей групою невідомих від 25-річного жителя села Ракошино, поліцейські отримали 14 лютого близько 1-ої години ночі.
"Чоловіки погрожували потерпілому зброєю та силою змушували перерахувати визначену суму грошей на банківський рахунок. Після виконання їх вказівок чоловіки зникли з місця події", — йдеться у повідомленні.
За підозрою у вимаганні поліцейські затримали трьох чоловіків. Правоохоронці також вилучили в них два пневматичні пістолети та металевий кастет.
В поліції відкрили провадження за ч. 4 ст. 189Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження Кримінального кодексу України. Затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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