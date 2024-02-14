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Продавав авто, що були ввезені як гумдопомога для ЗСУ: жителю Запоріжжя повідомили про підозру
ЗСУПРОКУРАТУРАРегіони

Продавав авто, що були ввезені як гумдопомога для ЗСУ: жителю Запоріжжя повідомили про підозру

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У Запоріжжі чоловік продавав авто призначені для ЗСУ
Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Співробітники прокуратури повідомили про підозру жителю Запоріжжя, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це поінформували в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, протягом 2023 року різні благодійні фонди завезли до України для потреб ЗСУ гуманітарні автомобілі. Але підозрюваний вирішив їх продати:

"Отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб автомобілі, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку. З цією метою підшукував покупців. Про це дізнались правоохоронці", — йдеться в повідомленні.
У Запоріжжі викрили чоловіка, який продавав авто, ввезені як гумдопомога для ЗСУ
Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Підозрюваного затримали за ст. 208 КПК України.

Під час обшуків вилучили 23600 доларів США (імітаційні), п'ять транспортних засобів, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, декларації про перелік товарів, договори пожертви, акти приймання-передачі між благодійними фондами.

У Запоріжжі викрили чоловіка, який продавав авто, ввезені як гумдопомога для ЗСУ
Одне із авто, яке вилучили у підозрюваного. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги)

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші причетні особи.

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