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На Чернігівщині водій мопеда пропонував поліцейським хабар, коли алкоголю у його крові було більше за норму у 13 разів
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На Чернігівщині водій мопеда пропонував поліцейським хабар, коли алкоголю у його крові було більше за норму у 13 разів

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На Чернігівщині водій мопеда пропонував поліцейським хабар, коли алкоголю у його крові було більше за норму у 13 разів
ФОТО: поліція Чернігівського району

13 лютого у Ріпкинській громаді на Чернігівщині поліцейські зупинили водія мопеда, який порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє поліція Чернігівського району на своїй Facebook-сторінці.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Результат показав 2,65 проміле алкоголю в крові, коли норма — 0,2 проміле.

Після цього чоловік запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 10 тисяч гривень аби уникнути відповідальності. Це зафіксувала бодікамера поліцейського.

Правоохоронці відмовились від пропозиції чоловіка та повідомили, що його дії мають ознаки кримінального правопорушення. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

На водія склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння втретє протягом року) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчий розпочав кримінальне провадження з ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до чотирьох років.

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