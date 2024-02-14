Директора одного з інститутів Національної академії педагогічних наук України (НАПН) і керівника приватної будівельної фірми підозрюють у розкраданні 2,4 млн грн. Ці кошти мали піти на ремонт будівлі, але роботи виконали лише частково.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Як з'ясувало слідство, у 2018-2019 роках на замовлення одного з навчальних закладів Нацакадемії педагогічних наук мали провести протиаварійні роботи в будівлі установи в центрі Києва.

Витратили 2,4 млн грн на незакінчений ремонт: БЕБ перевіряє дії підрядника і керівника вишу в Києві. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Компанія-підрядник виконала роботи не в повному обсязі, однак до звітних документів внесли неправдиві відомості: вартість консерваційних і протиаварійних робіт завищили.

Як вважають правоохоронці, гендиректор приватного підприємства, за пособництва директора інституту НАПН України, умисно заволоділи бюджетними коштами на суму близько 2,4 млн грн.

Наразі обом керівникам оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Фігурантам загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Оголошення підозри одному з фігурантів справи про заволодіння бюджетними коштами, Київ, 14 лютого 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Нині директора навчального закладу відсторонили від посади. Підряднику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки.

Що відомо про розтрату бюджетних коштів у Києві

У столиці судитимуть посадовця, який здав у ломбард генератор. Його передали Дніпровській РДА як гуманітарну допомогу під час блекаутів.

У розтраті коштів підозрюють директора комунального підприємства Подільського району. Посадовець переплатив 400 тисяч гривень під час закупівлі службових авто.

Також у столиці судитимуть директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капремонту футбольного поля.

Правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту дороги у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.