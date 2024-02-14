Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок

Жителі села Стецьківка Сумського району хочуть отримати у власність громади місцевий ставок. За їхніми словами, попередні орендарі не дбали про нього: ставок заріс очеретом, береги руйнуються. Мешканці готові власними грошима привести ставок до ладу, міська влада громаді його не віддає.
Жителька Стецьківки пані Наталія показує, який вигляд має нині місцевий ставок. Додає: через те, що береги ставка не укріплюються, — відбувається їх руйнування.
"Двадцять років ставок в оренді, три орендарі було. Ні один нічого не зробив, зовсім нічого. Просто брали те, що їм потрібно, рибу. Запустили — виловили, запустили — виловили. А останні орендарі так і літом виловлювали. Тут все подохло, вонізм, все лежало. Ну просто так, як він в оренді був, ми нічого зробити не могли”, — говорить Наталія.
Показують жінки місцину, де раніше був піщаний захід у воду. Попередні орендарі, каже Наталія, скинули сюди кам’яні брили з арматурою.
" Оце вони позсували його сюди, ось, а тут діти купались, був пісок (захід у воду) і могли купатися. Ми не знаємо, для чого це, але там були фотокартки померлих людей. Де вони це все взяли — не знаємо, оце вони сюди понавозили. Он, зі штирями видно, що це були надгробки. Я не знаю, де вони це все взяли й навіщо туди поскидали. Воно ж поплило туди далі, це ж не тільки скраю, тут купа була”, — додає жінка.
Євгенія Шапаренко живе поруч зі ставком. Ближче до нього сусідська хата, яка нині пустує. Через руйнацію берега сусідський тин, каже жінка, майже у воді.
"Вже падає забор сусідський, скоро вже дійде до хати, а наступна хата моя. Тобто, ще може років 5 вона й вистоїть, а наступна вже попливу я в ставок. Береги не укріплюються зовсім”, — додає Євгенія Шапаренко.
Площа ставка близько 37 гектарів. Нині тут рибалять місцеві чоловіки, раніше риболовлю забороняли орендарі, розповідає Наталія. Понад два роки тому строк оренди ставка скінчився і орендарям її депутати Сумської міськради не подовжили. Аби навести тут лад, жителі Стецьківки створили громадську організацію “Байрячок” і неодноразово звертались з проханням передати ставок громаді. Але, кажуть, в цьому їм відмовляють.
“Ситуація критична. Воно ж он підмиває, сунеться глина. І вони не хочуть нам його віддавати. Люди готові за свої кошти, своїми силами наймати трактори, "камази". Глина, кар’єри — в нас все своє. Люди дають кошти, вже зібрали ми на документи. Тобто, якщо вони дають добро, ми вже завтра можемо розпочинати робити документи. Кошти є, але ж вони нам нічого не дають”, — скаржиться місцева мешканка Наталія.
За інформацією директора Департаменту ресурсних платежів Сумської міськради Юрія Клименка, з 2021-го року ставок перебуває в комунальній власності.
“Було затверджено передавальний акт і доручено департаменту ЖКГ прийняти на баланс гідроспоруду, яка знаходиться на цьому ставку. Відповідно до наданої інформації Департаментом ЖКГ це рішення на даний час не виконано. На даний час земельна ділянка, а це комплекс: гідроспоруда, водний об’єкт і кадастровий номер земельна ділянка під водним об’єктом, вона є вільною. У зв’язку з тим, що вона прийнята в комунальну власність, відповідне рішення є й передавальний акт, тому нами буде запропоновано депутатам міської ради, щоб все ж таки Департамент ЖКГ прийняв на баланс гідроспоруду разом із водним об’єктом і, відповідно до закону про благоустрій територій, здійснив благоустрій для відпочинку населення, яке там знаходиться і закрити цю тему”.
На питання про можливість передачі ставка мешканцям села в оренду, Юрій Клименко відповів:
“В оренду передати водний об’єкт, цей комплекс можливо лише через аукціон. Це ми казали й старості й представникам громади. Іншого шляху немає по закону. Якщо люди наполягають, щоб земельна ділянка разом з водним об’єктом залишилась і вони хочуть облаштовувати її для власних потреб, то єдиний законний спосіб — це передати нашому Департаменту ЖКГ для встановлення об’єктів благоустрою. Тому що, знову ж таки, ми зустрічались зі старостою вже після сесії міськради, гідротехнічна споруда знаходиться не в дуже гарному стані, м'яко кажучи, і фінансово лише за бюджетні кошти можна її відремонтувати і вже весною”.
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