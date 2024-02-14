Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок

Жителі села Стецьківка Сумського району хочуть отримати у власність громади місцевий ставок. За їхніми словами, попередні орендарі не дбали про нього: ставок заріс очеретом, береги руйнуються. Мешканці готові власними грошима привести ставок до ладу, міська влада громаді його не віддає.

Фото: Суспільне Суми

Жителька Стецьківки пані Наталія показує, який вигляд має нині місцевий ставок. Додає: через те, що береги ставка не укріплюються, — відбувається їх руйнування.

Фото: Суспільне Суми

"Двадцять років ставок в оренді, три орендарі було. Ні один нічого не зробив, зовсім нічого. Просто брали те, що їм потрібно, рибу. Запустили — виловили, запустили — виловили. А останні орендарі так і літом виловлювали. Тут все подохло, вонізм, все лежало. Ну просто так, як він в оренді був, ми нічого зробити не могли”, — говорить Наталія.

Показують жінки місцину, де раніше був піщаний захід у воду. Попередні орендарі, каже Наталія, скинули сюди кам’яні брили з арматурою.

Фото: Суспільне Суми

" Оце вони позсували його сюди, ось, а тут діти купались, був пісок (захід у воду) і могли купатися. Ми не знаємо, для чого це, але там були фотокартки померлих людей. Де вони це все взяли — не знаємо, оце вони сюди понавозили. Он, зі штирями видно, що це були надгробки. Я не знаю, де вони це все взяли й навіщо туди поскидали. Воно ж поплило туди далі, це ж не тільки скраю, тут купа була”, — додає жінка.

Євгенія Шапаренко живе поруч зі ставком. Ближче до нього сусідська хата, яка нині пустує. Через руйнацію берега сусідський тин, каже жінка, майже у воді.

Фото: Суспільне Суми

"Вже падає забор сусідський, скоро вже дійде до хати, а наступна хата моя. Тобто, ще може років 5 вона й вистоїть, а наступна вже попливу я в ставок. Береги не укріплюються зовсім”, — додає Євгенія Шапаренко.

Фото: Суспільне Суми

Площа ставка близько 37 гектарів. Нині тут рибалять місцеві чоловіки, раніше риболовлю забороняли орендарі, розповідає Наталія. Понад два роки тому строк оренди ставка скінчився і орендарям її депутати Сумської міськради не подовжили. Аби навести тут лад, жителі Стецьківки створили громадську організацію “Байрячок” і неодноразово звертались з проханням передати ставок громаді. Але, кажуть, в цьому їм відмовляють.

Фото: Суспільне Суми

“Ситуація критична. Воно ж он підмиває, сунеться глина. І вони не хочуть нам його віддавати. Люди готові за свої кошти, своїми силами наймати трактори, "камази". Глина, кар’єри — в нас все своє. Люди дають кошти, вже зібрали ми на документи. Тобто, якщо вони дають добро, ми вже завтра можемо розпочинати робити документи. Кошти є, але ж вони нам нічого не дають”, — скаржиться місцева мешканка Наталія.

Фото: Суспільне Суми

За інформацією директора Департаменту ресурсних платежів Сумської міськради Юрія Клименка, з 2021-го року ставок перебуває в комунальній власності.

“Було затверджено передавальний акт і доручено департаменту ЖКГ прийняти на баланс гідроспоруду, яка знаходиться на цьому ставку. Відповідно до наданої інформації Департаментом ЖКГ це рішення на даний час не виконано. На даний час земельна ділянка, а це комплекс: гідроспоруда, водний об’єкт і кадастровий номер земельна ділянка під водним об’єктом, вона є вільною. У зв’язку з тим, що вона прийнята в комунальну власність, відповідне рішення є й передавальний акт, тому нами буде запропоновано депутатам міської ради, щоб все ж таки Департамент ЖКГ прийняв на баланс гідроспоруду разом із водним об’єктом і, відповідно до закону про благоустрій територій, здійснив благоустрій для відпочинку населення, яке там знаходиться і закрити цю тему”.

Фото: Суспільне Суми

На питання про можливість передачі ставка мешканцям села в оренду, Юрій Клименко відповів:

“В оренду передати водний об’єкт, цей комплекс можливо лише через аукціон. Це ми казали й старості й представникам громади. Іншого шляху немає по закону. Якщо люди наполягають, щоб земельна ділянка разом з водним об’єктом залишилась і вони хочуть облаштовувати її для власних потреб, то єдиний законний спосіб — це передати нашому Департаменту ЖКГ для встановлення об’єктів благоустрою. Тому що, знову ж таки, ми зустрічались зі старостою вже після сесії міськради, гідротехнічна споруда знаходиться не в дуже гарному стані, м'яко кажучи, і фінансово лише за бюджетні кошти можна її відремонтувати і вже весною”.

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