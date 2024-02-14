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У Львові відремонтували укриття на понад 100 людей
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У Львові відремонтували укриття на понад 100 людей

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У Львові відремонтували укриття на понад 100 людей
Укриття на вулиці Теліги. Фото: пресслужба Львівської міської ради

У Львові на вулиці Теліги відновили укриття, якому понад 70 років. Загальна площа укриття – 122 кв.м. У разі тривоги тут може поміститись до 110 людей. В укритті провели сучасні комунікації та встановили спеціальну систему автоматичного відчинення дверей. Вартість усіх ремонтних робіт склала понад 3,3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ремонтні роботи в укритті розпочали в листопаді минулого року. Як розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль, в укритті повністю замінили всі комунікації – водопостачання і каналізацію, зробили освітлення, встановили акумуляторні лампи, опалення та повністю нову вентиляцію, яка є притяжною і витяжною, що дозволяє очищати повітря і виконує додаткову функцію підігріву.

"Саме така система вентиляції є дуже хорошою і використовується для укриттів, які мають площу більше 100 квадратів. Відновили стіни та залили бетонну підлогу, постелили лінолеумне покриття, розмістили 4 санвузли. Фактично, більшість робіт у цьому укритті робилися заново. Ми залишили тільки ті стіни, які були, а підлогу, всі комунікації, все, що тут є, робилося як на новому об’єкті будівництва", — додала Ірина Мауль.

Укриття на вул.Теліги
Укриття на вул.Теліги. Фото: Роман Балук/пресслужба Львівської міської ради

В укритті відремонтували входи-виходи, встановили систему автоматичного відчинення дверей під час тривоги. Також встановили додаткову систему оповіщення та датчики диму, що дає можливість завчасно попередити про пожежу, щоб можна було безпечно евакуювати людей. Додатково в укритті зробили запаси бутильованої води.

У приміщенні облаштували різні зони. Для дітей є дитячий куточок, а для дорослих обладнали окремі функціональні зони та місця відпочинку, провели інтернет, Wi-Fi.

Усі роботи провели в межах програми ремонту укриттів на 2022-2024 роки, яку ухвалили на сесії Львівської міської ради у грудні 2022 року.

"Це вже третя захисна споруда, яку ми відремонтували в межах програми. Раніше ми відкрили такі укриття в Галицькому районі, тоді — у Франківському, і тепер — у Личаківському районі. Наступними будуть укриття на вулиці Каліча Гора, де ремонти вже розпочалися, і також на вулиці Солодовій і на проспекті Шевченка, які найближчим часом також будуть взяті в роботу", — пояснила Наталія Алєксєєва, керуюча справами виконкому Львівської міської ради.

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