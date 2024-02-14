Дніпряни Руслан та Ірина одружилися у 2022 році, а у січні цього року в них народилася донька. Пара познайомилася ще до повномасштабного вторгнення РФ, але стосунки почали розвиватися, коли Руслан пішов добровольцем на фронт.

Історію кохання пари — читайте у матеріалі Суспільного.

Історія знайомства та початок стосунків

За словами Ірини, з Русланом вона познайомилася три роки тому. Мали спільних знайомих та гуляли в одній компанії.

"З Русланом познайомилися три роки тому. Він брат моєї подруги. Найбільше, що запам’яталося, коли я його вперше побачила, це добрий погляд. Він сам по собі такий брутальний чоловік, такий харизматичний, але погляд в нього добрий. Мене це дуже зачепило та приманило", — розповіла Ірина.

Фото: з особистокого архіву Ірини

Руслан каже: коли помітив Ірину — одразу сказав, що зустрічатимуться.

"Мовчала вона сиділа. Всі сміються, розмовляють, а вона мовчить. Та я їй одразу сказав, що будемо зустрічатися точно", — сказав військовослужбовець.

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, Руслан пішов добровольцем на фронт, розказала Ірина.

"Коли розпочалася повномасштабна війна, Руслан пішов добровольцем. Завжди були на зв’язку, він мені часто телефонував і по відео, і телефоном. Коли чоловік перебуває на фронті, дуже важливо, щоб в нього була якась опора у вигляді рідної людини, якій можна зателефонувати й просто відволіктися від ситуацій, в яких вони перебувають там", — розказала дружина військового.

Також Ірина надсилала чоловіку на фронт солодощі, речі та записки із зізнанням в коханні.

"Він поки був на фронті, я відправляла йому посилки Новою Поштою, всілякі гостинці, все, що могла, солодощі, коли було холодно, то шкарпетки — все, що треба військовому. І писала йому записки на рожевому папері. Мені хотілося зробити йому приємно. Я знаю, що в нього досі в гаманці є та перша записка, яку я написала”, — сказала Ірина.

Фото: з особистого архіву Ірини

Руслан розповів: саме ці листи його розчулили.

"Одразу це сльози на очах, що так ще може бути — не просто смс, а лист. Це рідкість і для мене це дуже важливо. Багато чого писала, в основному хороше, що чекає мене. В мене був стимул повернутися”, — розказав чоловік.

На фронті вирішив одружитись

Зараз Руслан служить в Національній гвардії України. Спочатку він перебував на Луганщині. На передовій чоловік вирішив одружитися з Іриною, тому приїхав до міста та освідчився.

"Перебував в селі Білогорівка, важкі зараз там бої йдуть. Коли був на фронті, зрозумів, що треба приїхати та одружитися, бо інакше ніяк. Купив каблучку, приїхав та зробив пропозицію та й все", — сказав Руслан.

За словами Ірини, Руслан зробив їй пропозицію через три місяці після того, як вони почали спілкуватись.

"Я звичайно здогадувалася, що він прийде з пропозицією, але все одно мені було приємно та неочікувано. Приїхав з каблучкою та квітами. Я сказала “так” і через тиждень ми одружилися”, — розповіла дружина військовослужбовця.

Фото: з особистого архіву Ірини

На організацію весілля в родини було кілька днів, адже Руслан повертався на фронт.

"Визначилися, що це буде четвер, 2-го червня. Тому що йому потрібно було через тиждень їхати знову. За чотири дні ми все організували”, — розказала Ірина.

Народження доньки

У січні 2024 року пари народилася донька. На виписку з пологового, розповіла Ірина, Руслан прийти не зміг, адже повернувся на фронт.

"Коли мене виписували 16 січня, Руслана вже забрали в зону бойових дій і в нього не було можливості забрати мене з пологового. І він не бачив нашу крихітку. Всі ці дні в нас не було з ним зв’язку, але йому дали відпустку на 10 днів і ось кілька днів ми разом", — сказала вона.

Фото: з особистого архіву Ірини

Руслан розповів: очікував на сина, навіть вже обрали ім'я.

"На сина очікував, ми навіть ім’я придумали. А тут нам кажуть, що дівчинка. Посилала багато фотографій. На фотографіях там взагалі як інша дитина. А приїхав додому, а там така маленька”, — сказав чоловік.

Як розповіла Ірина, вона мріє про завершення війни, аби можна було не боятися за своє життя та своїх дітей. Руслан розказав: мріє вижити, щоб повернутися до родини.

"Ми знаємо, що ми є один в одного. Це вже не просто зустрічання, стан закоханості, ми вже сім’я. Я йому завжди кажу, що ближче нікого немає. Зараз в нас ще є дитинка. Це на все життя і просто потрібно берегти одне одного і будувати стосунки на перспективу”, — сказала Ірина.

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