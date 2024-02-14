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Армія РФ готується до нового наступу на Оріхівському напрямку – ОСУВ "Таврія"
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Армія РФ готується до нового наступу на Оріхівському напрямку – ОСУВ "Таврія"

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Армія РФ готується до нового наступу на Оріхівському напрямку – ОСУВ &quot;Таврія&quot;
Фото: Getty Images

На Оріхівському напрямку російські війська стягують угрупування рівне силам РФ в районі Авдіївки. Так, окупанти готуються до нового наступу на цій ділянці фронту.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Так за його словами, нині на Оріхівському напрямку відносне затишшя, хоча обстріли тривають:

"Там очікується новий російський наступ. Тому що угруповання РФ в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", — повідомив Дмитро Лиховій.

Також речник наголосив, що Сили оборони готуються до ймовірного наступу:

"Російські війьскові готуються до наступу, який очікується. Стягують резерви, готуються до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося".

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом останнього тижня в операційній зоні ОСУВ “Таврія” Сили оборони взяли в полон понад 20 військових РФ. Половину з них — за минулу добу — на Запорізькому напрямку.

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