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Більше 100 медиків Житомирщини пройшли навчання з надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства
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Більше 100 медиків Житомирщини пройшли навчання з надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства

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насильство, жінки, медицина, допомога, проєкт, лікар, Житомирщина
Навчання медиків із надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства. Житомирщина. Фото надала Ірина Бабенко

На Житомирщині триває проєкт із навчання медиків надавати психосоціальну підтримку жінкам, які постраждали від насильства. Подібні тренінги вже пройшли більше 100 медичних працівників області. Навчання триватиме ще рік.

Про це в ефірі Українського радіо Житомир розповіла Ірина Бабенко, голова громадської організації "Жіночий інформаційно-консультативний центр", який впроваджує проєкт.

Статистика

За словами Ірини Бабенко, щороку 14 лютого у світі відзначають день руху за пропаганду припинення насильства по відношенню до жінок і дівчаток. Після повномасштабного вторгнення Росії питання насильства у стосунках загострилося.

"Статистика свідчить, що 30% українських жінок зазнають сьогодні різних форм насильства. З них понад третина зазнала насильства з боку партнера, який брав участь у бойових діях. Наша організація в результаті опитування, проведеного в 20 громадах Житомирського району, отримала набагато гіршу статистику — 65% жінок і дівчат говорять про збільшення агресивної поведінки з боку партнера, або в родині. А 5% молоді взагалі повідомили про сексуальні домагання та зґвалтування", — сказала Ірина Бабенко.

Основні правила, яким навчають медиків

Ірина Бабенко говорила й про те, що проєкт, який вони реалізують, передбачає безплатну психотерапевтичну допомогу на базі медичних закладів в кожній громаді Житомирщини. В його рамках медиків навчають правильно проводити психосоціальну підтримку жінок:

  • як правильно говорити з травмованою людиною, щоб вона довірилась фахівцю, щоб не порушити її права і не нашкодити її психічному здоров’ю;
  • куди перенаправити постраждалу від насильства жінку;
  • як надати, в першу чергу, медичну, а потім психотерапевтичну допомогу.
"В медичні заклади сьогодні в основному йдуть психологи з педагогічною освітою, а це не зовсім той рівень, щоб допомогти пацієнтці подолати посттравматичний стресовий розлад. Тому і потрібне донавчання цих фахівців на клінічних психологів", — сказала Ірина Бабенко.

З її слів, навчальна програма триває вже рік — тренінги пройшли більше 100 медичних працівників з 22 закладів охорони здоров’я Житомирської області:

  • 54 лікаря-акушера/гінеколога,
  • 47 лікарів загальної практики сімейної медицини.
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Ірина Бабенко, голова громадської організації "Жіночий інформаційно-консультативний центр", в студії Українського радіо Житомир. 14 лютого 2024 року. Фото: Наталка Кулініч/Суспільне Житомир

Лікарі якого профілю проходять навчання

Ще одна гостя ефіру на Українському радіо Житомир завідувачка гінекологічним відділенням лікарні №1 м. Житомира Валентина Донець розповіла, що навчають передусім лікарів-гінекологів, тому що саме вони лікують різні фізичні наслідки та захворювання, пов’язані із сексуальним насильством. А також лікарів сімейної практики, які дотичні до всієї сім’ї.

За словами Валентини Донець, на початку реалізації проєкту побачили, що не всі послуги, які надаються медпрацівниками, оплачуються Національною службою здоров’я України. Зокрема, не в усіх закладах є медичні психологи.

"Ми зустрічались із органами влади кожного району області, з керівниками медичних закладів і зрушили це питання з "мертвої точки". Сьогодні всі медичні заклади по області винаходять кошти з місцевих бюджетів чи медичних закладів для перепідготовки чи до навчання медичних психологів", — розповіла Валентина Донець.

За її словами, медпрацівників навчатимуть ще один рік. Також в рамках проєкту планують видати посібники для медиків та соціальних працівників із практиками допомоги. Ще одним завданням проєкту є налагодження взаємодії між медиками та соціальними працівниками в рамках кожної громади.

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Завідувачка гінекологічним відділенням лікарні №1 м. Житомира Валентина Донець в студії Українського радіо Житомир. 14 лютого 2024 року. Фото: Наталка Кулініч/Суспільне Житомир

насильство, жінки, медицина, допомога, проєкт, лікар, Житомирщина
Валентина Донець, Ірина Бабенко та Наталка Кулініч, ведуча радіоефіру в студії Українського радіо Житомир. 14 лютого 2024 року. Фото: Світлана Алексюк/Суспільне Житомир

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