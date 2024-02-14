З "квітневої" до "березневої": як зміниться погода на Черкащині

На Черкащині 15 лютого утримається переважно дощова погода. А на сході області йтиме дощ з мокрим снігом.
Надалі прогнозують похолодання, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Надходження теплого повітря з південних широт припиниться, а на зміну йому слабкі північні вітри принесуть більш прохолодне повітря, зазначив синоптик.
"Температурний фон знизиться з квітневих значень до березневих. Температура впродовж доби становитиме 1-6 градусів тепла", — деталізував він.
У п’ятницю, 16 лютого, інтенсивність опадів зменшиться, холодна тенденція збережеться. Температуру вночі прогнозують 0-5 градусів морозу, вдень очікується 1-6 тепла.
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