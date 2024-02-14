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З "квітневої" до "березневої": як зміниться погода на Черкащині
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З "квітневої" до "березневої": як зміниться погода на Черкащині

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З &quot;квітневої&quot; до &quot;березневої&quot;: як зміниться погода на Черкащині
Черкаський парк, ілюстративне фото. Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

На Черкащині 15 лютого утримається переважно дощова погода. А на сході області йтиме дощ з мокрим снігом.

Надалі прогнозують похолодання, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Надходження теплого повітря з південних широт припиниться, а на зміну йому слабкі північні вітри принесуть більш прохолодне повітря, зазначив синоптик.

"Температурний фон знизиться з квітневих значень до березневих. Температура впродовж доби становитиме 1-6 градусів тепла", — деталізував він.

У п’ятницю, 16 лютого, інтенсивність опадів зменшиться, холодна тенденція збережеться. Температуру вночі прогнозують 0-5 градусів морозу, вдень очікується 1-6 тепла.

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