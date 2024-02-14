На Волині судили двох чоловіків, жителів Луцького району, які відмовилися від призову на військову службу. Суд визнав винними жителя 25-річного жителя села Борочиче та 50-річного жителя села Берестяне.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Обидва чоловіки є військовозобов'язаними та пройшли лікарську комісію, котра визнала їх здоровими й придатними до служби у війську. Після цього вони отримали персональні повістки з зазначеннями дати та місця прибуття в пункт збору.

У визначений день волиняни мали відправитися у складі команд проходити підготовку до служби в ЗСУ, проте не з'явилися. У прокуратурі зазначили, що правових підстав на відстрочку від призову волиняни не мали.

25-річному та 50-річному жителям Луцького району суд оголосив вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.

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