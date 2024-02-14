За минулу добу, 13 лютого, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, є поранені. Армія РФ з різного виду озброєння продовжує обстрілювати Херсон, населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Пошкоджені житлові будинки, теплотраса, медичний і навчальний заклади, громадський транспорт.

Близько 12:30 російські військові завдали ударів по Дніпровському району Херсона. Тетяна розповіла, що один зі снарядів влучив у гараж, прибудований до будинку.

"Було два-три "прильоти". Один снаряд потрапив в будинок поруч, ще один — влучив в гараж. Слава Богу, ніхто не постраждав", — говорить жінка.

Пошкоджений російськими атаками гараж у Херсоні, 14 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Уламками повибивало вікна майже у всьому будинку, каже Тетяна. На місці працювала аварійно-рятувальна служба. Наталя – сестра власниці гаража. Каже, прийшла прибирати та шукати вцілілі речі.

"Сестра наразі перебуває у Миколаєві. Подзвонила сусідка і сказала, що прилетіло сюди та пошкодило гараж. Машини не було і людей не було поруч. Сподіваємося, що все обійдеться", — каже жінка.

Двоє херсонок стоять поблизу пошкодженого армією РФ будинку, 14 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Будинки з вибитими вікнами, потрощені фасади та дахи — під обстрілом був ще один житловий квартал. Пошкоджене стоматологічне приміщення, розказує лікар Михайло Клещицький. Він разом з колегами під час атаки був на робочому місці. Говорить, щойно пролунав перший вибух, сховались за "правилом двох стін".

"Ми почули характерний свист снаряда. Спочатку було чутно, як він летить, і ми встигли забігти. І після першого прильоту знаходилися в приміщенні без вікон. Постраждалих немає, всі живі та здорові. Але під час обстрілів було дуже моторошно", — говорить лікар.

Уламки російських снарядів пошкодили дерево, Херсон, 14 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Під обстрілом була і сусідня вулиця. Уламки та вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки. В аптеці поруч вибиті вікна, потрощені меблі та вітрина, каже херсонка Анастасія.

"Розумієте, спокою немає, російські військові бʼють, куди їм заманеться. Це така біда. Немає сил вже, тримаємося, але всі вже на межі", — каже жінка.

Житель Херсона прибирає наслідки російського обстрілу та намагається забити пошкоджене вікно, 14 лютого 2024 року.

Під обстрілами російської армії були усі райони міста, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури, повідомив керівник МВА Роман Мрочко. Також через обстріли пошкоджені теплотраси на двох котельнях "Херсонтеплоенерго", у центрі міста перебиті електродроти. По Херсону армія РФ минулої доби випустила 37 снарядів, говорить керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

З реактивних систем залпового вогню, дронів і артилерії армія РФ атакувала населені пункти Бериславщини. Під обстрілами були села Шляхове, Гаврилівка, Михайлівка, Львове та місто Берислав. Одна людина загинула і четверо отримали поранення, розповів начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Обстрілювали з лівого берега також Білозерку і Кізомис. Там, як повідомляє поліція, пошкоджені приватні будинки та газові труби.

Що відомо про обстріли Херсонщини 13 лютого 2024 року

Вночі російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранені двоє жінок.

Російські військові обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, поранені двоє людей.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка. Поранені двоє людей.

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