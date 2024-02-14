На Харківщині в одному із селищ Харківського району затримали та взяли під варту колишнього "беркутівця", якого засудили до шести років позбавлення волі за катування учасників Євромайдану.

Про це 14 лютого повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Затриманий — колишній працівник "Беркуту" Головного управління МВС у Харківській області.

У січні 2014 року "ексберкутівець" катував протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського у Києві.

21 грудня 2023 року Київський апеляційний суд виніс йому вирок у вигляді шести років за ґратами. Суд попередньої інстанції виправдав колишнього спецпризначенця, однак прокурори та адвокати потерпілих оскаржили рішення.

Одразу після оголошення обвинувального вироку він почав переховуватися і його оголосили у розшук.