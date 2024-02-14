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Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
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Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві

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Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
Фото: Закарпатська ОВА | Facebook

Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський і керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова перебувають з робочою поїздкою в Литві.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, у межах візиту Петро Добромільський та Ірина Тулякова зустрілися з представниками Міністерства соціального захисту й праці Литовської Республіки.

Під час зустрічі посадовці обговорювали розвиток сімейних форм виховання, трансформацію системи догляду та виховання дітей тощо. Петро Добромільський розповів, що на Закарпатті в межах загальнонаціональної реформи деінституалізації триває перехід від інтернатів і дитячих будинків до сімейних форм виховання. Зараз основна мета — наблизити якісні соціальні послуги для дітей та сімей у громадах, де вони проживають.

Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
Фото: Закарпатська ОВА | Facebook
"Максимально підтримуємо майбутніх прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників та усиновлювачів на кожному етапі. Вони проходять спеціальні навчання, отримують консультації фахівців, юридичний супровід, фінансову та іншу необхідну підтримку", — зазначив заступник голови ОВА.

Віцеміністерка соціального захисту та праці Литовської Республіки Вілме Аугіене розповіла, що протягом 6–7 років їхній країні вдалося зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, більш ніж у 12 разів.

Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві
Фото: Закарпатська ОВА | Facebook

"Вілме Аугіене і представники профільного Міністерства поділилися з українськими колегами своїм успішним досвідом та інструментами, які допомогли забезпечити дітей люблячими родинами", — йдеться у повідомленні Закарпатської ОВА.

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