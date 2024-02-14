У Кривому Розі, в одній з багатоповерхівок на вулиці Святителя Василя Великого, з минулого місяця підтоплює підвал, де діяло укриття. Отож люди не мають де пересиджувати тривоги. Тиждень тому в будинку зникло й опалення, розповіла Суспільному мешканка Оксана Александрович.

Підвал будинку. Суспільне Дніпро

Люди зверталися до теплоцентралі, міськводоканалу та збирали підписи до міської влади. Однак, каже жінка, місяць на них ніхто не реагував.

Оксана Александрович. Суспільне Дніпро

"З будинків вище стікає вода, там порушена магістраль, не встигає розсмоктуватись вода, все стікає нам у підвал, все парує, в під'їздах обпадає шпаклівка", — каже вона.

Підвал будинку вже не може бути укриттям

Жителі будинку, що потерпає від аварії. Суспільне Дніпро

Підвал будинку використовували як укриття під час повітряних тривог. Зараз же тут – близько пів метра води, каже Оксана Александрович. Тож переховуватися тут люди більше не можуть.

Також мешканці побоюються лишитись і без електроенергії, якщо рівень води в підвалі буде підійматися далі.

Надія Капуста. Суспільне Дніпро

В одній з квартир на другому поверсі живе Надія Капуста зі своєю 98-річною мамою. Через відсутність опалення користуються електрообігрівачем. Стіни, каже жінка, й досі вологі – декілька днів тому їхнє житло підтопило через прорив труби.

"Усе плавало: і доріжка, і килими. Тільки зараз починає трошки просихати", — каже вона.

Підтопило й квартиру поверхом вище. Лілія Микало каже, тепер їй треба робити ремонт, купувати нові меблі, але насамперед — просушити стіни.

"Затекла вся квартира, все текло по стелі, спустилось вниз, підлога здулася. Тепер не знаю, що робити. Чоловік на фронті, а ми з донькою тут", — розказала мешканка.

Що каже влада та комунальники

Управителька будинку від ТОВ «Житлосервіс-КР» Ірина Собко зазначає: на комунікаціях багато поривів, лагодити мешканцям довелося самотужки. Аварійну службу так і не дочекалися. Будинок наразі без тепла.

Люди зверталися до теплоцентралі, міськводоканалу та збирали підписи до міської влади Однак, каже мешканка будинку Оксана Александрович, місяць на них ніхто не реагував. 13 лютого до будинку все ж приїхали співробітники Криворізького управління благоустрою, оглянули колодязі теплової мережі.

Співробітники управління благоустрою оглянули колодязі теплової мережі. Суспільне Дніпро

"Підтоплювало каналізаційними водами, усунено було силами водоканалу. На даний момент це щось новеньке вилізло", — зазначив представник управління благоустрою та житлово-комунального господарства міськради Вадим Озеров.

Суспільне спрямувало інформаційний запит до Криворіжтеплоцентралі, аби з’ясувати, що стало причиною аварії та коли її усунуть.

Наталія Качуровська

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