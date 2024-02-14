43 справи про держзраду, колабораціонізм та підтримку російської агресії довели до реальних судових термінів 2023-го року. Усього до суду скеровано понад сотню обвинувачень.

Про це на брифінгу розповів керівник обласної прокуратури Олексій Химченко.

"У 2023-му році до суду направлено 107 обвинувальних актів на цьому напрямку. Суди розглянули 53 обвинувальні акти, з них – 43 особам призначено реальну міру покарання. Також триває судовий розгляд обвинувачень щодо колишніх високопосадовців, зокрема колишнього міністра освіти і науки Табачника, заступника міністра юстиції Ворони за частиною 2 статті 111 "державна зрада". На майно зрадників вартістю понад 200 мільйонів накладений арешт", — розповів Олексій Химченко.

Так, з січня прокурори працюють у справі міського голови Тульчина Валерія Весняного. Попри підозру та клопотання, Весняного досі не можуть відсторонити від обов’язків.

"Судом першої інстанції було відмовлено в нашому клопотанні. Зараз воно перебуває на перегляді в Апеляційній інстанції. Там є певна ситуація, що секретар міської ради рішенням сесії був відсторонений, з повноважень знятий, але рішенням суду його поновлено, і виконавчий лист ще не надійшов. Ми не маємо блокувати роботу територіальної громади. Якщо буде підтверджуючий документ, що є кому виконувати обов’язки міського голови, то буде доводити нашу позиції в апеляційному суді", — пояснив керівник обласної прокуратури.

Брифінг керівника Вінницької обласної прокуратури Олексія Химченка.Фото: Суспільне Вінниця

Серед найбільших фінансових збитків — справа першого заступника начальника Вінницького лісового господарства. За даними прокуратури, бюджет недоотримав майже 90 мільйонів гривень.

"Вони надали дозвіл на вирубку лісових насаджень без отримання оцінки впливу на довкілля. Там оцінюють збитки нераціонального використання лісових ресурсів на суму 87 мільйонів", — зазаначив Химченко.

Триває боротьба з корупцією та перевищенням службових повноважень держслужбовцями. Зокрема, зараз прокуратура вивчає справу про привласнення 1,5 мільйона бюджетних грошей в одній із громад Вінниччини.

"Заступник мера, як організатор цієї злочинної групи, розробив план щодо привласнення бюджетних коштів. Директор комунальної установи підписував поза конкурсною основою прямі договори з ФОПом на виконання послуг, а саме надання і встановлення вікон у навчальних закладах міста. Це є три школи. Договір був заключений за явно завищеними цінами. Грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП, були переведені у готівку. За готівку на ринку купували за вікна, за ціна у два рази нижчими. Залишок розділяли між собою".