На Миколаївщині рибалка завдав понад 300 тисяч гривень збитків державі — поліція

На Миколаївщині правоохоронці поблизу села Костянтинівка викрили рибалку, який за допомогою сіток здійснював незаконний вилов риби. За допомогою заборонених знарядь лову чоловік виловив майже 200 кілограм риби.

Про це 14 лютого 2024 року повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні, 14 лютого правоохоронці провели рейд річкою Південний Буг. Поблизу села Костянтинівка викрили рибалку, який за допомогою сіток здійснював незаконний вилов риби", — йдеться в повідомленні.

Сітки, які вилучили у чоловіка. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Поліцейські вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову — сітки та 197 особин карася. Улов чоловіка здали на зберігання рибоохоронному господарству.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків склала 316 тисяч 404 гривні.

Риба, яку зловив чоловік. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Відносно чоловіка розпочали кримінальне провадження за "Незаконне зайняття рибним промислом". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Станом на 14 лютого, триває досудове розслідування.

Що відомо про заборону вилову біоресурсів

З 1 грудня 2023 року по 30 червня 2024 року діє заборона на вилов річкових раків у Миколаївській області. За це передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

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