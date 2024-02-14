На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні

На Тернопільщині врятували собаку, який впав в яму на одному зі схилів Дністровського каньйону. Працівники служби надзвичайних ситуацій витягли тварину за допомогою спецзасобів. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.

Порятунок собаки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що собака впав у яму в околицях Заліщиків Чортківського району. Самостійно вибратися на не могла.

Порятунок собаки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

"Собака кілька днів не з'являвся на подвір'ї свого господаря. Тоді власник тварини почав ї шукати. Чоловік обстежив околиці та знайшов місце, де впав собака. Господар звернувся за допомогою до працівників служби надзвичайних ситуацій. Вони спустилися в ущелину, глибина якої сягала чотирьох метрів і допомогли тварині вибратись. Собака був знесилений та наляканий", — йдеться у повідомленні рятувальників.