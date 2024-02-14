НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні
ТВАРИНИДСНСРегіони

На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні
Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

На Тернопільщині врятували собаку, який впав в яму на одному зі схилів Дністровського каньйону. Працівники служби надзвичайних ситуацій витягли тварину за допомогою спецзасобів. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.

Порятунок собаки
Порятунок собаки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що собака впав у яму в околицях Заліщиків Чортківського району. Самостійно вибратися на не могла.

Порятунок собаки
Порятунок собаки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

"Собака кілька днів не з'являвся на подвір'ї свого господаря. Тоді власник тварини почав ї шукати. Чоловік обстежив околиці та знайшов місце, де впав собака. Господар звернувся за допомогою до працівників служби надзвичайних ситуацій. Вони спустилися в ущелину, глибина якої сягала чотирьох метрів і допомогли тварині вибратись. Собака був знесилений та наляканий", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Порятунок собаки
Порятунок собаки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
Вівці, Одеський зоопарк
Люблять фрукти та цукерки з макухи: в Одеському зоопарку нагородили пару року
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
Вівчарка Багіра
З одеського притулку в новий дім: вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла родину
На початок