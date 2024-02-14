На Дніпропетровщині зафіксували збільшення кількості рудих лисиць у 2,5 раза. Ці тварини можуть переносити сказ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, торік зросла і кількість випадків сказу серед тварин у порівнянні з 2022 роком. У 2022 році було зафіксовано 14 випадків, у 2023 — 77, а на початок 2024 року — вже 20.

"У мережі набула розголосу новина про те, що дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми прямо на одній з вулиць її селища у Нікопольському районі. Така ситуація склалася через заборону відстрілу мисливських тварин під час воєнного стану в країні", — написав посадовець.

Що робити, якщо побачили дику тварину

Якщо ви натрапили на дику тварину, ні в якому разі не можна наближатися до неї. Також фахівці не рекомендують різко зупинятись. Потрібно продовжувати рухатися у тому ж темпі, але змінити траєкторію і намагатися обійти тварину іншою дорогою.

Покажіть тварині, що у вас є у руках. Це може бути будь-що, наприклад, сумка або парасолька.

Якщо ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, повідомте про це у поліцію. Якщо за межами населеного пункту, телефонуйте до Українського товариства мисливців і рибалок (+38 096 823 32 52).

В разі ж, якщо тварина напала на вас, одразу зверніться за медичною допомогою.

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