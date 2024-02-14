Полтавська "Ворскла" підписала контракт із французьким футболістом

Колишній гравець молодіжних збірних Франції Самбу Сіссоко підписав угоду з футбольним клубом з Полтави. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. Півзахисник доєдався до команди під час навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

24-річний Самбу Сіссоко — колишній гравець бельгійського клубу "Серен", який виступав у Другій лізі Бельгії. Також він виступав за французські "Тур", "Кевії" та "Реймс". У "Ворсклі" Сіссоко виступатиме під 92-м номером, йдеться на сайті. В команду він прийшов безкоштовно, як "вільний агент".

Самбу Сіссоко підписав контракт з "Ворсклою" на півтора роки. ФК "Ворскла"

Контракт з клубом розрахований на півтора роки. Француз раніше грав на позиції півзахисника або правого півзахисника.

Хто такий Самбу Сіссоко

Самбу Сіссоко народився 27 квітня 1999 року в французькому місті Кламарт. Тренувався в молодіжній академії французького клубу "Тур". Також викликався в молодіжні збірні Франції U-19 та U-20 за які зіграв загалом 21 матч і одного разу відзначився забитим м'ячем.

Має зріст 186 сантиметрів. В останньому клубі "Серен" в сезоні 2022-2023 зіграв 39 матчів і забив 2 голи.

Окрім цього під час зимового трансферного вікна полтавська "Ворскла" підписала нападника Миколу Ковталюка та півзахисника Сергія Мякушка.

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