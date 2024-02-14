На проспекті Правди в Києві комунальники відреставрували пам'ятні таблички, встановлені у сквері на честь загиблих жінок-військовослужбовиць.

Про це йдеться у дописі Facebook комунального підприємства "Управління зелених насаджень Подільського району".

Таблички з іменами жінок, які загинули під час російсько-української війни, демонтували на початку лютого, щоб почистити від слідів корозії та бруду. За кілька днів їх повернули на місця у сквер на проспекті Правди.

Кожна меморіальна табличка встановлена біля молодого дерева, висадженого у пам'ять про жінок-військових, які загинули, захищаючи Україну.

Комунальники також замінили пошкоджені саджанці, які на початку 2024 року погриз бійцівський собака у сквері на Виноградарі на честь захисниць України.

У 2019 році у сквері на столичному проспекті Правди заклали Алею рожевих яблунь на згадку про жінок-захисниць, які не повернулися з війни на Донбасі. Тоді були висаджені 14 саджанців декоративних яблуневих дерев.