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Зростання сільського господарства. Як розмінування та деокупація Миколаївщини впливає на агропромисловість регіону
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Зростання сільського господарства. Як розмінування та деокупація Миколаївщини впливає на агропромисловість регіону

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Зростання сільського господарства. Як розмінування та деокупація Миколаївщини впливає на агропромисловість регіону
Залишки боєприпасів на полях Миколаївщини. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Аграрії Миколаївщини впродовж повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують високі показники врожайності. Причиною таких показників є поступове розмінування та деокупація регіону.

Про це 14 лютого повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун під час брифінгу.

За її словами, за підсумками 2023 року, виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 24 відсотка, в порівнянні з минулим роком.

"Це свідчить про те, що наші аграрії набирають обертів, і повертаються до періоду у виробництві сільськогосподарської продукції, який був до повномасштабного вторгнення", — пояснює Піскун.
Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун.
Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

За інформацією Олени Піскун, площа, яка потребувала обстеження та розмінування після деокупації територій становила 288 тисяч гектарів. Було обстежено 122 тисячі гектарів, з них — 22 тисячі гектарів підлягали розмінуванню. Наразі вибухонебезпечні предмети знешкоджені на одинадцяти тисячах гектарах землі.

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