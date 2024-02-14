Аграрії Миколаївщини впродовж повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують високі показники врожайності. Причиною таких показників є поступове розмінування та деокупація регіону.

Про це 14 лютого повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун під час брифінгу.

За її словами, за підсумками 2023 року, виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 24 відсотка, в порівнянні з минулим роком.

"Це свідчить про те, що наші аграрії набирають обертів, і повертаються до періоду у виробництві сільськогосподарської продукції, який був до повномасштабного вторгнення", — пояснює Піскун.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

За інформацією Олени Піскун, площа, яка потребувала обстеження та розмінування після деокупації територій становила 288 тисяч гектарів. Було обстежено 122 тисячі гектарів, з них — 22 тисячі гектарів підлягали розмінуванню. Наразі вибухонебезпечні предмети знешкоджені на одинадцяти тисячах гектарах землі.

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