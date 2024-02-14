До повномасштабного вторгнення Росії бійці 124 окремої бригади територіальної оборони жили у різних містах України, працювали та виховували дітей. Зараз захисники та захисниці обороняють правобережжя та звільняють лівий берег Херсонщини.

Військовослужбовиця з позивним "Зірочка" до повномасштабної війни служила у поліції. Коли Херсон був в окупації – вона виїхала. Далі дев’ять місяців ходила по військкоматах у пошуках херсонської бригади.

"Вже була в пішому патрулі в Олександрії Кіровоградської області. Стояла я, так би мовити, я за кавою та шаурмою, підійшли два військовослужбовці. В мене був шеврон "Херсонська поліція". І командир батальйону побачив шеврон, каже: "Ти наша? Херсонська?" Я сказала, що так, ось і потрапила сюди", — говорить снайперка "Зірочка".

Захисниця на псевдо "Зірочка", Херсон, 8 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

У 124-тій бригаді їй запропонували вивчитись на снайперку. Вже рік "Зірочка" виконує бойові завдання на Херсонському напрямку.

"Найважче, коли ти виїжджаєш на бойове завдання, без зв’язку, ти розумієш, що з тобою все добре, але не знають вдома, чи з тобою все добре, і ти не знаєш, що вдома. Коли ти чуєш ці "виходи", розумієш, що воно все летить по Херсону, це все дуже важко", — каже снайперка.

Кулеметниця на псевдо "Гаєчка" служить сьомий місяць. Говорить, до лав ЗСУ вирішила приєднатись після того, як її чоловік побував у полоні. Після звільнення правобережної Херсонщини вчителька початкових класів пішла до територіального центру комплектування.

Кулеметниця на псевдо "Гаєчка", Херсон, 8 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"До військкомату прийшла, мене не брали, бо не хотіли бойових жінок, для них це було незрозуміло. Та все-таки я потрапила, сказали підписати контракт. І з нашої бригади були хлопці, які забрали мене сюди після навчання", — говорить захисниця.

Навчання починалось з о пів на шосту ранку, закінчувалось – опівночі, розповіла кулеметниця "Гаєчка".

"Без аеророзвідки ми нічого не можемо, тому що ми на лівий не бачимо. Що робиться в лісосмугах, там наприклад. Аеророзвідка нам дає координати, потім ми працюємо по цьому. Ми собі відпрацювали і все, що там робиться, знає тільки аеророзвідка", — каже вона.

Оператор дрона з позивним "Борода", Херсонщина, 8 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Оператор дрона з позивним "Борода" мобілізувався у Києві, другий рік – у 124-й бригаді. Говорить, коли взяв у руки безпілотник, зрозумів, що це зброя, яка потребує постійного навчання.

"Наше основне завдання – це виявлення цілей, виявлення ворога, техніки, особового складу, живої сили, окопів, далі ми передаємо, далі вже інша група хлопців починає працювати по тих цілях. А ми їх вже далі потім коригуємо", — говорить оператор дрона.

Відпрацьовують по цілях ударні безпілотники. Киянин з позивним "Стіч" два роки – на херсонському напрямку. Служити пішов добровольцем, спочатку був у піхоті, згодом став командиром взводу ударних БПЛА.

Командир взводу ударних БПЛА на псевдо "Стіч", Херсонщина, 8 лютого 2024 року.

"Наразі мій підрозділ, в якому я перебуваю, знищив три легкових автомобілі, одну БМП, декілька ворожих антен зв’язку. І ще в нас по живій силі противника офіційно підтверджених немає, але ми знаємо, що вони там перебували, ми їх вразили та звідти більше ніхто не виходив і не заходив", — говорить командир взводу ударних БПЛА.

Небо над Херсоном захищають мобільні вогневі групи. Сергій з позивним "Дрон" очолив новостворений підрозділ. На Херсонському напрямку він від початку повномасштабної війни, звільняв правобережну частину області, був поранений, але знову виконує бойові завдання.

Командир підрозділу з позивним "Дрон", Херсонщина, 8 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Шахіди" в нашій компетенції. Так само як нам передають, що десь ворожий дрон, ми можемо відпрацювати по ньому", — каже Сергій.

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