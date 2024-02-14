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Меседж — на паперову листівку. У потягах Укрзалізниці проводять акцію з привітання військових з Днем закоханих
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Меседж — на паперову листівку. У потягах Укрзалізниці проводять акцію з привітання військових з Днем закоханих

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День Валентина, потяг, листівка для військового
Подарунок для військового у потязі. Фото: Укрзалізниця

14 лютого Укрзалізниця запустила акцію з привітання військових з Днем закоханих. Про це Суспільному повідомила речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці Анастасія Золотарьова.

За її словами, в українців є можливість через чат-бот перевізника написати повідомлення військовим, які їдуть у потягах Укрзалізниці. Меседжі трансформують в паперові листівки, їх вручать адресатам разом з подарунками.

"Тобто якщо пара закоханих у цей день не разом, наприклад військовий прямує на фронт, а його кохана в цей час вдома чи за кордоном, то щоб вона могла написати нам повідомлення через чат-бот, а ми трансформували ці повідомлення в друковані листівки. Сьогодні пасажири отримують ці подарунки й ці листівки, власне прямо в поїзді", — сказала речниця.

Як зазначила Золотарьова, ідею цієї акції підприємству підказали самі пасажири. Логістично це було непросто, говорить вона.

"Більш ніж 26 поїздів по всій країні були задіяні в цьому процесі, і ми сподіваємося, що це справді дасть можливість нашим пасажирам відчути тепло своїх коханих і від "Укрзалізниці" також", — говорить вона.

За даними речниці, листівки та подарунки цього дня отримають понад 100 пасажирів на різних напрямках — від Львова до Краматорська з Покровськом.

"Ми сподіваємося, що пасажирам це сподобається, вони напишуть нам, як вони сприйняли цю акцію", — говорить вона.

В Укрзалізниці кажуть, що зможуть повторити акцію наступного року.

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