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У січні на Полтавщині овочі здорожчали на 16,5% — Держстат
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У січні на Полтавщині овочі здорожчали на 16,5% — Держстат

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На Полтавщині здорожчали овочі
Фото: Суспільне Полтава

Головне управління статистики в Полтавській області оприлюднило моніторинг споживчих цін в області в порівнянні з груднем. Найбільше здорожчали овочі, а здешевшали яйця.

Про це стало відомо зі звіту Головного управління статистики в області.

В цілому ціни на споживчому ринку в регіоні лишились на рівні грудня 2023-го, йдеться в матеріалі.

Серед товарів і продуктів, що здорожчали, найбільше це:

  • Овочі — на 16,5%
  • Фрукти — на 3,1%
  • Олія соняшникова — на 1,6%

Водночас ціни знизилися на:

  • Яйця — на 12,5%
  • Взуття — на 7,2%
  • Паливо та мастила — на 4,6%

Також у звіті зазначено, що до уваги не брали ціни у сільській місцевості.

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