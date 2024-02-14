У січні на Полтавщині овочі здорожчали на 16,5% — Держстат

Головне управління статистики в Полтавській області оприлюднило моніторинг споживчих цін в області в порівнянні з груднем. Найбільше здорожчали овочі, а здешевшали яйця.

Про це стало відомо зі звіту Головного управління статистики в області.

В цілому ціни на споживчому ринку в регіоні лишились на рівні грудня 2023-го, йдеться в матеріалі.

Серед товарів і продуктів, що здорожчали, найбільше це:

Овочі — на 16,5%

Фрукти — на 3,1%

Олія соняшникова — на 1,6%

Водночас ціни знизилися на:

Яйця — на 12,5%

Взуття — на 7,2%

Паливо та мастила — на 4,6%

Також у звіті зазначено, що до уваги не брали ціни у сільській місцевості.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook