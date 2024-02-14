У січні на Полтавщині овочі здорожчали на 16,5% — Держстат

Головне управління статистики в Полтавській області оприлюднило моніторинг споживчих цін в області в порівнянні з груднем. Найбільше здорожчали овочі, а здешевшали яйця.
Про це стало відомо зі звіту Головного управління статистики в області.
В цілому ціни на споживчому ринку в регіоні лишились на рівні грудня 2023-го, йдеться в матеріалі.
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Серед товарів і продуктів, що здорожчали, найбільше це:
- Овочі — на 16,5%
- Фрукти — на 3,1%
- Олія соняшникова — на 1,6%
Водночас ціни знизилися на:
- Яйця — на 12,5%
- Взуття — на 7,2%
- Паливо та мастила — на 4,6%
Також у звіті зазначено, що до уваги не брали ціни у сільській місцевості.
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